Crédit Agricole: il conto a canone zero perfetto per gli Under 35

Cercate un conto bancario che non applichi costi eccessivi? Il conto a canone zero perfetto per gli Under 35 di Crédit Agricole è la nostra proposta. Oggi si può accedere a questo conto ricco di vantaggi, ideale per chi desidera ottimizzare i propri risparmi.

La proposta di Crédit Agricole offre a tutti i nuovi clienti nove mesi di canone gratuito. Per coloro che rientrano nella fascia sotto i 35 anni, il canone è azzerato a tempo indeterminato. L’azzeramento del canone vale anche per chi accredita lo stipendio o la pensione, oppure mantiene un patrimonio di almeno 5.000 euro. In più, nel pacchetto c’è la carta di debito con prelievi gratuiti presso gli ATM Crédit Agricole.

Caratteristiche del conto a canone zero perfetto per gli Under 35

Il conto di Crédit Agricole include anche la carta di credito Nexi Classic, al costo annuo di circa 41 euro. Offre anche la possibilità di guadagnare fino a 250 euro di buoni Amazon, grazie a varie promozioni.

Oltre alle caratteristiche già menzionate, i clienti potranno inviare bonifici gratuiti. Per chi ama fare shopping online, con una spesa minima di 1.000 euro in 60 giorni, riceveranno il cashback di 100 euro in buoni Amazon. Il resto dei buoni li avrete con la promo “porta un amico”: per ogni amico che apre il conto, guadagnate 25 euro fino a un massimo di 150 euro.

Per aprire il conto, basta andare al sito ufficiale di Crédit Agricole e seguire alcuni semplici passaggi. L’interfaccia è user-friendly, perfetta anche per chi si sente tecnologicamente poco pratico. Una volta fatto, potrete sedervi comodamente in poltrona e godervi tutti i vantaggi.

Questo conto a canone zero perfetto per gli Under 35 è senza dubbio una proposta non soltanto per chi non ha ancora compiuto 35 anni. Fare un pensierino sul conto Crédit Agricole potrebbe rivelarsi alla fine l’idea più astuta in questa calda estate 2024.