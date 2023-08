Crédit Agricole: offerta a canone zero e welcome bonus in Buoni Regalo Amazon

Il Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente digitale che offre accesso ad una serie di vantaggi ed è a canone zero per chi apre il conto entro il 4 Ottobre 2023.

Il conto Online Crédit Agricole si apre direttamente online e si può gestisce completamente tramite canali digitali. Sono inclusi gratuitamente bonifici SEPA online e prelievi su ATM Crédit Agricole, inoltre il conto permette di accedere a numerose offerte e bonus.

L’offerta di Crédit Agricole

In fase di apertura del conto è possibile scegliere tra due tipologie di carte di pagamento: La carta di debito tradizionale Crédit Agricole BANCOMAT, gratuita e ideale per le tue esigenze quotidiane, oppure per la carta di debito evoluta Crédit Agricole Visa che permette di prelevare denaro in tutto il mondo e di effettuare acquisti online in modo sicuro e conveniente, inoltre la carta compatibile con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Scegliendo la carta Crédit Agricole Visa il canone è gratuito per i primi 2 anni. In più optando per questa carta durante l’apertura del conto, si riceveranno 50€ in Buoni Regalo Amazon.it come bonus di benvenuto.

La Carta Crédit Agricole Visa permette anche di accedere ad ulteriori vantaggi: utilizzando la carta per gli acquisti online o nei negozi, è possibile infatti ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it, in base alle proprie spese.

Nel dettaglio si riceverà:

un Buono Amazon.it di 25 € con una spesa di almeno 250€

un Buono Amazon.it di 50 € con una spesa di almeno 500€

un Buono Amazon.it di 100 € con una spesa di almeno 1.000€

Oltre ai vantaggi offerti dal conto e dalla carta di pagamento, scegliendo di aprire il Conto Deposito Crédit Agricole, si otterrà un tasso annuo lordo fino al 3,50% e si riceveranno ulteriori 50€ in Buoni Regalo Amazon.it vincolando almeno 10.000€.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

