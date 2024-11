Crédit Agricole: per il Black Friday puoi avere fino a 150€ in buoni Amazon

Crédit Agricole ti offre un’opportunità imperdibile: se apri il conto online adesso e inviti i tuoi amici a fare altrettano tramite l’App, puoi ottenere fino a 150€ in buoni Regalo Amazon. Questo conto corrente digitale è pensato per semplificare la gestione delle tue finanze, dal momento che offre convenienza e facilità d’uso. Grazie alla promozione attiva, puoi guadagnare un buono Regalo per ogni amico che diventa cliente Crédit Agricole utilizzando il tuo codice promozionale. E non finisce qui: anche i tuoi amici saranno premiati con un Buono Amazon fino a 100€. Andiamo a scoprire nel dettaglio come ottenere i buoni.

Come ottenere i buoni Amazon con Crédit Agricole

Ecco tutti i passaggi per avere accreditati sul proprio conto i buoni Amazon offerti da Crédit Agricole:

Diventa cliente Crédit Agricole: per iniziare, apri un conto online Crédit Agricole. La procedura è rapida e completamente digitale. Una volta attivato il tuo conto, accedi all’App Crédit Agricole Italia e vai nella sezione “Invita un amico”. Condividi il tuo codice promozionale: all’interno dell’App troverai il tuo codice personale da condividere con i tuoi amici tramite WhatsApp, Instagram o qualsiasi altro canale preferisci. Ottieni fino a 150€ in buoni regalo Amazon: per ogni amico che apre il conto online utilizzando il tuo codice promo entro l’11 dicembre 2024 e completa almeno un pagamento con la carta entro 60 giorni dall’apertura, riceverai un Buono Regalo Amazon.it del valore di 25€. Puoi accumulare fino a 6 buoni, per un totale di 150€. Premi per i tuoi amici: anche i tuoi amici riceveranno un Buono Amazon del valore di 25€ o 50€, a seconda dell’importo speso con la loro carta di debito nei primi 60 giorni. Inoltre, avranno la possibilità di guadagnare ulteriori premi scegliendo la carta Visa in fase di apertura: 50€ in buoni Amazon se effettuano spese per almeno 500€ oppure 100€ in buoni Amazon se raggiungono un totale di 1.000€ di spesa.

E non è finita qui: se sottoscrivi un mutuo con Crédit Agricole tra il 7 novembre e l’11 dicembre 2024, puoi invitare fino a 12 amici, guadagnando un Buono Amazon da 50€ per ognuno. Questo ti consente di accumulare fino a 600€ in buoni regalo.