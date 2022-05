Criptovalute: 5 cose da fare per non farsi travolgere dalla volatilità

Prendere decisioni durante una forte volatilità non è facile e spesso il rischio è letteralmente quello di gettare al vento i propri investimenti in criptovalute. Evitare questo errore è possibile mettendo in pratica 5 cose utili a non farsi travolgere dalla pressione.

Un esempio è il recente momento che le criptovalute stanno affrontando. La quotazione di quasi tutte ha subito un calo più o meno drastico per una serie di circostanze difficilmente prevedibili. Ma anche se lo fossero state, non sempre si riesce e si può agire per tempo.

Trovarsi di fronte a un mercato così volatile è complicato per chi ormai da tempo investe in criptovalute, immaginiamoci per chi è alle prime armi e sta muovendo i primi passi. Sono due le emozioni che solitamente nascono in queste occasioni: panico e frenesia.

Sono due concetti di paura che possono portare ad azioni incontrollate nel campo degli investimenti e che, se prendono il sopravvento, non portano a buoni risultati. Perciò, meglio dare un’occhiata a questi 5 consigli da mettere in pratica quando la criptosfera sembra essere un uragano di sali e scendi.

Innanzitutto, meglio partire già con il piede giusto scegliendo un buon exchange per investire e fare trading. Bitpanda è uno dei migliori perché completo e offre tantissime opportunità oltre ad altrettanti consigli per ottenere successo dai propri piani.

Criptovalute: 5 consigli da mettere in pratica quando il mercato è sotto pressione

Ora esamineremo 5 consigli molto pratici e universali che anche i migliori trader mettono in pratica quando investono in criptovalute. Si tratta di azioni fondamentali, indispensabili per mantenersi in salute in questo mercato particolarmente volatile:

scegli l’investimento che preferisci. Si tratta della prima mossa saggia da fare che determinerà la linea di pensiero durante tutta l’avventura. Se hai deciso di investire in criptovalute a lungo termine dovrai accumulare fondi e non preoccuparti troppo dei voli pindarici delle loro quotazioni. Un’opzione è lo staking che promuove forme di guadagno a scadenza settimanale, mensile o annuale a seconda delle soluzioni offerte dall’exchange; diversifica il tuo portafoglio con più criptovalute. Questo ti permetterà di limitare le perdite nel caso il prezzo di scambio di uno degli asset in tuo possesso cali. Diversi exchange offrono liste aggiornate sui migliori token da acquistare; accetta la volatilità perché a volte è tua amica. Spesso si pensa che lo sia quando le criptovalute crescono fortemente, ma nemica quando i prezzi calano. Invece, occorre avere lo stesso sguardo dei trader esperti, ovvero vedere la volatilità sempre come un’opportunità. Quando i prezzi salgono si guadagna, ma quando scendo è l’occasione per aumentare gli acquisti a prezzi vantaggiosi; avidità e paura sono due sentimenti da tenere sotto controllo. Lasciarsi condizionare da questi nei momenti di volatilità non è mai una buona scelta. Perciò quando ti assalgono pensieri simili, ragiona sulla tua strategia a lungo termine e non prendere mai decisioni affrettate; rilassati e non guardare ogni minuto il tuo portafoglio digitale. Se la volatilità sta facendo calare i prezzi valuta nuove occasioni di acquisto, ma poi pensa ad altro e sfrutta il tempo per fare una passeggiata, giocare al tuo videogame preferito o altro.

Scegli un buon exchange

Questi 5 consigli assumono valore quando chi investe ha scelto un buon exchange per acquistare, detenere e vendere criptovalute. Ce ne sono tanti e non tutti offrono ciò che serve effettivamente a noi. Quindi un motivo per sceglierne uno rispetto a un altro riguarda le soluzioni proposte come funzionalità. Permette di creare un piano di accumulo? Offre soluzioni di staking? Facilita il trading crypto con liste di token sempre aggiornate e selezionate?

Bitpanda è un ottimo exchange che ti permette di mettere in pratica questi 5 consigli e che soddisfa queste e molte altre esigenze. Aprendo un conto gratuito sulla sua piattaforma potrai investire a lungo termine attivando un piano di accumulo, fare trading crypto e staking. Inoltre, con 100 euro depositati potrai richiedere una carta di debito per utilizzare i tuoi asset digitali acquistando nel mondo reale e generando cashback.

