Criptovalute: arriva United24 la piattaforma solidale a sostegno dell'Ucraina

United24 è la nuova piattaforma annunciata dal Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky. Questo sito web permetterà all’Ucraina di accedere ancora più facilmente alle donazioni in criptovalute o valuta fiat. Inoltre, garantirà processi molto più semplici e immediati a coloro che desiderano sostenere il Paese in questa tragica guerra contro la Russia.

Sono davvero tante le criptovalute compatibili con questa piattaforma solidale. Tra queste, ovviamente, non potevano mancare Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Tether USD e altre. L’obiettivo è quello di aiutare il popolo ucraino a difendersi dall’invasione russa e a ricostruire il Paese.

Già da diverso tempo era stato anticipato da Zelensky l’arrivo di questo nuovo sito internet che sarebbe diventato il luogo ufficiale per inviare le proprie donazioni. Sulla pagina web, infatti, si legge:

United24 è stato lanciato dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell’Ucraina. I fondi saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri incaricati per coprire le esigenze più urgenti.

Ciò dimostra che le criptovalute stanno mantenendo un ruolo chiave in questa guerra.

Criptovalute: l’Ucraina punta tutto su United24

L’Ucraina, in questa guerra, sta puntando molto sulle criptovalute. L’efficacia con cui il Governo Ucraino riesce a gestire i fondi e a spenderli per sostenere il Paese è imbattibile, secondo quanto dichiarato dal suo presidente e dal suo vice primo ministro.

Perciò United24 si inserisce in questo programma che prevede l’utilizzo delle donazioni in tre macro ambiti. Primo, difesa e sminamento; secondo, aiuto medico e, terzo, ricostruzione dell’Ucraina. Selezionando la voce “Fai una donazione” l’utente potrà poi decidere su quali di queste indirizzare le sue criptovalute o monete fiat.

Inoltre, sul sito viene anche specificato che ogni settimana saranno forniti rapporti sulla distribuzione dei fondi. Si tratta quindi di informazioni utili per aumentare, da una parte, la fiducia di chi vuole contribuire e, dall’altra, fornire chiarezza:

Persone provenienti da tutto il mondo si sono unite nella loro volontà di aiutare l’Ucraina. Apprezziamo il supporto di tutti! L’obiettivo di United24 è aumentare le donazioni all’Ucraina e garantire l’efficienza e la trasparenza della loro distribuzione. La piattaforma ufficiale ti protegge da ritardi, intermediari e frodi.

L'Ucraina, a fine marzo, ha deciso di legalizzare le criptovalute. Questa decisione sta permettendo al Governo di gestire in modo ancora più ottimizzato e celere tutte le donazioni in arrivo.