Criptovalute: la Cina forma una task force per scovare i miner nel Paese

La Cina non molla la presa e vuole a tutti i costi bannare definitivamente l'attività di mining nel suo Paese. Il motivo principale di questa sua azione repressiva riguarda l'importante utilizzo di energia elettrica, spesso pubblica, per minare le criptovalute. Questo però è quello che ha dichiarato il Governo denunciando che i miner pesano enormemente sull'inquinamento ambientale. Ovviamente sembra essere una motivazione di facciata. Resta comunque il fatto che la Cina continuerà la sua politica repressiva fino a quando non avrà eliminato il problema definitivamente. Una linea durissima, tanto che ha formato una task force per scovare tutti i miner nascosti ancora nel Paese.

La Cina vuole cacciare tutti i miner di criptovalute dal Paese

Proprio ieri è arrivata la notizia che la Cina ha intensificato la sua lotta nei confronti delle criptovalute, da settembre illegali nel Paese. Questo ha provocato un esodo di molti miner che hanno cercato asilo in Kazakistan, sovraccaricandone così la rete elettrica nazionale.

Tuttavia, un numero non imprecisato di miner sono rimasti in Cina e Pechino non vuole saperne, questi dovranno essere perseguiti penalmente, pagando multe salate per la loro irregolarità. Ecco perché il Governo Cinese ha deciso di unire tutte le forze di polizia nazionale realizzando una task force specializzata nel ricercare chi ancora mina criptovalute nel Paese.

Un rapporto di Sina Finance ha comunicato che queste forze speciali avrebbero raggiunto già ottimi risultati. Si parla di circa 20 raid in tutto il Paese che hanno scovato altrettante farm di criptovalute risalendo al loro indirizzo IP. Ecco quanto dichiarato sul social network cinese Baidu da Sina Finance in merito a una recente retata: