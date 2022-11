Criptovalute: come evitare le truffe quando fai trading P2P

L’estrema volatilità delle criptovalute non è l’unico nemico degli investitori che fanno trading P2P. Esistono anche altri rischi che davvero possono farti perdere tutto in un attimo. Stiamo parlando di truffe e frodi a tema crittografico. Una vera e propria trappola per chi si avvicina alla criptosfera la prima volta, ma anche per i più esperti.

Infatti, un modo efficace per difendersi da questi raggiri è la conoscenza. Più hai contezza di quali possono essere le truffe realizzate dai cybercriminali esperti e maggiore è la possibilità di non caderne vittima. Tuttavia questo non basta per immunizzarsi dai pericoli della rete.

Occorre mettere in pratica buone abitudini di trading peer-to-peer non concentrandosi solo sul potenziale guadagno, ma anche sulle possibili perdite causate però non solo dall’andamento del mercato. Vediamo insieme cosa è necessario fare per rimanere al sicuro. Prima però è indispensabile scegliere la piattaforma giusta per investire.

Nessun exchange offre gli stessi livelli di sicurezza. Ce ne sono tanti disponibili, ma non tutti hanno un’elevata qualità. Gli esperti, in merito a misure di sicurezza complesse e solide, consigliano Binance. Si tratta di una piattaforma che integra tantissime funzionalità in un ecosistema pratico e intuitivo che permette anche il trading P2P.

Criptovalute: fai trading P2P in sicurezza grazie a questi consigli

Proprio Binance ha redatto un vademecum per fare trading P2P in sicurezza. In un suo comunicato stampa ha elencato alcune buone abitudini per non cadere vittima delle truffe più comuni che colpiscono gli utenti di criptovalute. Vediamole insieme qui sotto elencate per una facile consultazione e memorizzazione.

Fai screenshot: prendi l’abitudine di acquisire screenshot di tutte le tue transazioni come prova che sono state completate. Se vieni truffato, gli screenshot sono una prova primaria e possono aiutarti a sostenere la tua causa con la piattaforma P2P quando presenti un ricorso. Fai trading su piattaforme affidabili: utilizza solo scambi P2P sicuri scegliendo quelli in cui devi passare attraverso un processo di verifica della tua identità prima di essere autorizzato a fare trading. Ricontrolla le transazioni: non autorizzare alcun trasferimento finché non sei sicuro di aver ricevuto il denaro da parte tua. Ricontrolla sempre il tuo account per confermare che la transazione è stata completata con successo. Ancora più importante, non fare affidamento sulla tua controparte per le prove in quanto c’è sempre la possibilità che possano inviare prove falsificate del pagamento. Attieniti alla comunicazione sulla piattaforma: limita tutte le comunicazioni con la tua controparte alla piattaforma P2P su cui stai effettuando la transazione. Contatta l’assistenza clienti: se non sei in grado di risolvere amichevolmente un problema con la tua controparte, contatta l’assistenza clienti per ricevere assistenza.

Secondo molti esperti Binance è un exchange sicuro che offre un team di assistenza clienti capace di fornire risposte tempestive per aiutarti a risolvere qualsiasi problema o difficoltà. Per accedervi e utilizzarla devi solo aprire un conto gratuito sulla piattaforma e iniziare a fare trading P2P in totale sicurezza, prestando ovviamente attenzione a tutti i pericoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.