Criptovalute: aumenta la fiducia degli investitori

La fiducia intorno alle criptovalute sta aumentando sempre più. Del resto, il fatto che sempre più istituzioni finanziarie stiano lanciando strumenti tradizionali che ne replicano il valore, non fa che favorire il fenomeno.

A ciò aggiungiamoci altri fenomeni ad essi collegati, come gli NFT, il Metaverse, lo staking, app che pagano in asset digitali per camminare, lo yeld farm e così via. Ogni strumento può aiutare alla causa.

Omenics ha registrato tutto ciò con tanto di numeri alla mano. Si occupa di analisi del sentiment di mercato e afferma che il punteggio medio del sentiment a 7 giorni (sentscore cripto) per i 10 principali crypto asset ha raggiunto 4,86, rispetto al 4,39 della scorsa settimana.

Bitcoin (BTC) si è avvicinato di poco alla zona considerata “piuttosto positiva” da Omenics, lasciando le altre 10 monete in zona negativa.

Ma vediamo altri dati interessanti.

Le criptovalute che stanno attirando maggiore interesse

Tra le 10 monete tracciate, solo la stablecoin USD coin (USDC) ha visto peggiorare il suo sentscore rispetto alla scorsa settimana, scendendo dal 5,2 di lunedì scorso al 4,9 di oggi.

Altri movimenti importanti della top 10 di questa settimana includevano cardano (ADA), che è passato da 3,9 la scorsa settimana a 4,5 di oggi, e crypto.com coin (CRO), che è passato da 3,5 a 4,4.

Cosmos (ATOM) ha invece registrato un calo del suo sentscore di quasi il 12% dalla scorsa settimana a 4,7 oggi.

I punteggi assegnati da Omenics sono:

da 0 a 2,5: molto negativo

da 2 a 3,9: zona alquanto negativa

da 4 a 5.9: zona neutra

da 6 a 7,49: zona piuttosto positiva

da 7,5 a 10: molto positiva

Osservando il punteggio di 24 ore delle 10 monete mostra che sia BTC che ETH sono saliti in zona positiva, ciascuno con un punteggio di 6,1.

Tra le altre monete con un sentiment nettamente migliorato nelle ultime 24 ore c’è ATOM con un aumento da 4,7 sul settimanale a 5 sul quotidiano e XRP che è aumentato da 4,2 sul settimanale a 4,6 nelle ultime 24 ore.

Le due stablecoin tether (USDT) e USDC sono state le uniche monete che hanno registrato un sentiment peggiore nelle ultime 24 ore, rispetto alle loro medie settimanali. Nessuna moneta era in zona negativa nelle ultime 24 ore.

Tra le 35 criptovalute monitorate da Omenics nell’ultima settimana, BTC si distingue ancora una volta con un punteggio di 5,7. Così come USDT e synthetix (SNX), anch’essi con un punteggio di 5,7.

Come investire

