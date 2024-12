Criptovalute: quali sono le previsioni degli esperti per il 2025

Tutti sono in attesa di capire cosa succederà il prossimo anno nel mercato crypto. Il 2024 non è iniziato benissimo, ma sembra si stia concludendo con qualche soddisfazione per il settore, complici gli ultimi avvenimenti che hanno dato una spinta rialzista, come ad esempio il Trump Bump. Di conseguenza il 2025 si preannuncia un anno storico per le criptovalute e gli asset digitali.

Infatti, potremmo assistere a sviluppi rivoluzionari che potrebbero ridefinire il panorama finanziario globale. È di un giorno fa la notizia che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il Consiglio Crypto della sua amministrazione.

A conferma di questa visione futura ci sono le previsioni del CEO della rete di telecomunicazioni decentralizzata Chirp, Tim Kravchunovsky. Secondo lui ci attendono cambiamenti epocali che segneranno una nuova era per il settore delle criptovalute durante tutto il 2025.

Criptovalute: il 2025 potrebbe essere l’anno di Bitcoin

Una delle principali previsioni di Kravchunovsky per il settore delle criptovalute nel 2025 riguarda l’adozione di Bitcoin come valuta di riserva nazionale da parte degli Stati Uniti. “Sono convinto che questo accadrà prima di quanto molti si aspettino, probabilmente entro pochi mesi dall’insediamento del presidente eletto Donald Trump”, ha affermato il CEO di Chirp.

Occorre però tener presente che esistono ancora incertezze sui dettagli di questa mossa. Tuttavia, l’idea di una riserva strategica di BTC sta guadagnando terreno velocemente. La senatrice repubblicana Cynthia Lummis ha già presentato una proposta di legge che prevede l’acquisto di 200 mila Bitcoin all’anno, per 5 anni consecutivi, da parte del Tesoro e della Federal Reserve.

Nuovi token e progetti innovativi

Il 2025 per le criptovalute sarà anche un anno di ulteriori novità. Sebbene il 2024 non sia rimasto certo a guardare, Kravchunovsky prevede “un’accelerazione nei lanci di nuovi token in tutto l’ecosistema crypto” nei primi mesi del 2025. Questo potrebbe rendere difficile per gli investitori individuare progetti vincenti, aumentando così l’importanza di un’analisi approfondita dei fondamentali.

“Mi aspetto di vedere finalmente uno spostamento dalla speculazione sui meme coin verso l’investimento in progetti che aggiungono valore reale“, ha sottolineato l’esperto. E non mancano anche progetti e settori più promettenti nel 2025:

GameFi (giochi play-to-earn);

(giochi play-to-earn); DePIN (infrastrutture fisiche decentralizzate);

(infrastrutture fisiche decentralizzate); Intelligenza artificiale.

“Questi ambiti creeranno un collegamento cruciale tra blockchain e mondo reale“, ha spiegato il CEO di Chirp.

In conclusione, il 2025 potrebbe davvero essere un anno cruciale per l’ecosistema delle criptovalute. Assisteremo a sviluppi rivoluzionari sia a livello normativo che tecnologico? Le previsioni vanno in questa direzione. Non ci resta che attendere, ma senza monitorare attentamente l’evoluzione del quadro regolatorio e macroeconomico, nonostante il sentiment positivo diffuso nel settore.