Criptovalute, si prevede un'ulteriore volatilità: come approfittarne

Non sempre volatilità è sinonimo di perdita, anche se i prezzi sono in calo. Infatti, nel mondo delle criptovalute situazioni simili si rivelano delle opportunità. Perciò occorre valutare bene il mercato e non farsi prendere dal panico.

Lo ha confermato Nigel Green, CEO di Devere Group, società di consulenza finanziaria e gestione dei patrimoni. Infatti, secondo questo esperto di mercati, la criptosfera sarà protagonista di un’altra volatilità di mercato, ma non per tutti sarà negativa.

Secondo Green, “gli investitori esperti di criptovalute a lungo termine cercheranno di trarre vantaggio dai venditori in panico acquistando le loro valute digitali a buon mercato“. Una scelta che non è da tutti e che comporta un certo sangue freddo, soprattutto quando si vedono i prezzi crollare.

Anche tu puoi approfittare di questi voli pindarici acquistando criptovalute con un piano di accumulo regolare e programmato. Bitpanda offre ottime soluzioni long term decisamente interessanti tra cui anche i crypto indici su criptovalute.

Criptovalute: quali prospettive e come beneficiarne

Quali sono le prospettive a breve termine per le criptovalute? Lo ha spiegato Nigel Green, CEO di Devere Group. Secondo questo esperto di mercati finanziari dobbiamo prepararci a un’altra ondata di volatilità del mercato crittografico:

Data l’attuale correlazione di Bitcoin ed Ether con i mercati azionari, prevediamo un’ulteriore, forse aumentata, volatilità nel mercato delle criptovalute prima della fine del 2022.

Tuttavia, per gli investitori seri, questo non sarà necessariamente visto come una cosa negativa. I maggiori investitori, compresi quelli istituzionali, la tratteranno allo stesso modo delle turbolenze di qualsiasi altro mercato.

In altre parole, Green sostiene che se vuoi diventare un bravo investitore ti ci devi abituare. Coloro che utilizzano costantemente la volatilità del mercato come principale opportunità di acquisto sono tanti. Si può fare così non solo per i mercati finanziari tradizionali, ma anche per quelli delle criptovalute:

Se utilizzata in modo efficace ed efficiente – ha concluso Green – la volatilità può essere una strategia di investimento estremamente potente. Gli investitori seri non saranno spaventati da un’ulteriore volatilità. Gli investitori esperti di criptovalute a lungo termine cercheranno di trarre vantaggio dai venditori in panico acquistando le loro valute digitali a buon mercato.

Bitpanda è un ottimo exchange per approfittare della volatilità delle criptovalute. Aprendo un conto gratuito potrai pianificare un programma di investimento automatizzato con importi fissi a scadenza regolare. Inoltre, potrai anche richiedere una pratica carta di debito crittografica per utilizzare i tuoi asset negli acquisti di tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.