Criptovalute e Russia: sotto esame la legge che vieta i pagamenti crypto

In Russia, il nuovo disegno di legge che vieta i pagamenti in criptovalute è stato da poco depositato presso la Duma di Stato. Ciò vuol dire che il Parlamento Russo dovrà esaminare la legge che impone il divieto assoluto all’uso delle risorse digitali.

Un altro colpo di scena visto che questo Paese sembrava incline verso l’introduzione dei token come forma di pagamento digitale. Non si tratta però di una novità assoluta. Infatti, nei primi giorni di giugno erano giunte notizie che proprio la Russia stava optando per la strada del rigore nei confronti delle criptovalute.

Stando a quanto indicato dal portale informativo del legislatore, il Parlamento Russo dovrebbe votare questa legge entro metà mese. Perciò i tempi sono abbastanza ristretti. Sembra quindi che ci sia una certa premura per l’approvazione di questo disegno.

Criptovalute: la Russia vuole davvero vietare i pagamenti crypto?

Stando a quanto emerso in merito, il nuovo disegno di legge, se approvato dal parlamento russo, renderà illegali i pagamenti in criptovalute all’interno della Federazione Russa, ma potrebbe consentirli in sede di accordi per il commercio estero.

Tuttavia, le numerose bozze dimostrano che la Russia nutre ancora diverse incertezze. Le paure nascono dalla possibilità che i pagamenti in criptovalute vengano controllati dai servizi di intelligence occidentali:

Ci sono sospetti – aveva commentato alcune settimane fa il Capo della Commissione della Duma di Stato Russa del mercato finanziario, Anatoly Aksakov – che i servizi di intelligence americani controllino in gran parte questo mercato, quindi non c’è alcun desiderio di cadere sotto il loro occhio invisibile o visibile quando effettuano transazioni finanziarie.

