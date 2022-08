Criptovalute senza più segreti con i corsi di Revolut

Desiderate comprendere di più il mondo delle criptovalute per una prospettiva futura di investimento in questo settore? Revolut è in grado di aiutarvi.

L’app finanziaria, che conta in tutto il mondo più di 20 milioni di clienti, di cui solo 850.000 in Italia, ha lanciato un mese fa “Learn & Earn”, ossia corsi di educazione finanziaria.

L’intento è quello di offrire ai propri clienti i prodotti finanziari migliori per la gestione delle loro risorse finanziarie.

Adesso la fintech ha dato vita a dei nuovi corsi, con l’obiettivo di aiutarli ad approfondire la conoscenza delle cripto e degli altri argomenti correlati, come token e blockchain.

Siccome questi corsi sono soltanto esclusivi per i clienti di Revolut, per partecipare e iniziare a guadagnare in token DOT fino a 15 USD, dovete semplicemente cliccare qui e scaricare l’app della fintech.

I token potranno essere ottenuti soltanto dopo avere frequentato i corsi, che sono brevi e semplici, e superato il quiz finale.

I corsi in criptovalute di Revolut

Visto e considerato che il mondo delle criptovalute continua ad attirare sempre di più l’attenzione di molti utenti, con i corsi “Learn & Earn” interattivi in-app, Revolut intende aumentare la responsabilità nel settore cripto a livello finanziario.

Entrando nel merito dei corsi, il primo è “Crypto Basics”, il cui scopo è quello di educare la clientela sulla differenza che c’è tra denaro fiat e cripto, insegnare loro cosa sono le stesse cripto e cos’è un sistema decentralizzato.

Inoltre verrà anche spiegato il meccanismo che sta dietro alla tecnologia blockchain e i possibili rischi connessi agli investimenti in cripto.

Invece, con il secondo corso verrà loro insegnato la rete multi chain Polkadot e le modalità con cui si va a unire con le blockchain in Web3.

Chi di voi intende approfondire il tema valute virtuali, non può perdersi questi corsi, che possono essere seguiti soltanto scaricando l’app di Revolut.

