Come vedere Croazia-Marocco in streaming

Croazia-Marocco deciderà quale nazionale concluderà il suo cammino ai mondiali di calcio in Qatar sul gradino più basso del podio. La finale per il terzo posto (o finalina) mette di fronte due squadre che hanno ben figurato durante la competizione, eliminando avversari più quotati e inchinandosi solo di fronte ad Argentina e Francia. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:00 di sabato 17 dicembre, nella cornice dello stadio internazionale Khalifa nella capitale Doha. Puoi vedere la partita in diretta streaming gratis.

Croazia-Marocco: guarda la partita in diretta streaming

Tutti i match sono infatti trasmessi in esclusiva dal servizio pubblico: è sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay, con la compatibilità garantita per smartphone, tablet, computer e televisori dotati di accesso a Internet. Chi si trova a casa può optare per i tradizionali canali TV (in questo caso Rai 1), a risoluzione 4K (al numero 101) se il modello garantisce la compatibilità con il nuovo standard HbbTV.

Ricordiamo che è possibile seguire la sfida anche attraverso la Camera Tattica, così da osservare gli schemi e i movimenti dei calciatori dall’alto: ecco come.

Nella storia, le due nazionali si sono sfidate in due sole occasioni, la prima nel 1996 (vittoria degli europei ai rigori) e l’ultima solo poche settimane fa, durante il girone di qualificazione in questi mondiali (pareggio 0-0).

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni mandate in campo dai due tecnici al calcio d’inizio.

Croazia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic;

Marocco: Bounou, El Yamiq, Saiss, Aguerd, Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui, Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Anche chi si trova all’estero ha la possibilità di vedere Croazia-Marocco in diretta streaming gratis, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Come? Non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), in modo che il servizio assegni un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

