Crollo Bitcoin: mai così in basso da fine 2020

Chi ha intravisto nel cryptocrash di un mese fa l’occasione giusta per puntare su Bitcoin, pronosticando un rimbalzo verso l’alto dato da più parti per certo e imminente, rischia ora di trovarsi con in mano un pugno di mosche. La criptovaluta non è tornata a correre. Anzi, ha vissuto nelle ultime 24 ore un’ennesima giornata nera. Un crollo. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, la sua quotazione si attesta a circa 23.800 dollari. È la metà rispetto a quanto fatto segnare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, mai così in basso da un anno e mezzo fa.

-14% in 24 ore: il crollo di Bitcoin (di nuovo)

La responsabilità del trend è attribuita da analisti e addetti ai lavori al clima di incertezza che permea l’intero scenario economico globale, a testimonianza di come la natura decentralizzata dell’asset (e più in generale di tutte le criptovalute) non renda BTC immune dagli scossoni che impattano su mercati più tradizionali. L’andamento è ben fotografato dal grafico allegato qui sotto.

Ciò nonostante, c’è chi continua a proclamarsi ottimista e ad affidare i propri risparmi a exchange come Crypto.com, investendo con fiducia su un’inversione di tendenza, sperando non tardi a manifestarsi. Ne abbiamo scritto questa mattina in un articolo dedicato.

Sul lungo periodo, potrebbe giocare un ruolo importante l’adozione della criptovaluta al di fuori delle attività di trading. Una previsione formulata a tal proposito nei giorni scorsi ipotizza che, entro il 2030, almeno il 10% della popolazione mondiale la impiegherà per le transazioni di tutti i giorni, per le spese quotidiane. Al lavoro per perseguire questo obiettivo ci sono realtà come The Bitcoin Academy appena co-fondata da Jay-Z e Jack Dorsey (creatore ed ex CEO di Twitter), quest’ultimo protagonista nel fine settimana di un annuncio a tema Web5.

