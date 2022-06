Crypto mining: Gazpromneft e BitRiver stringono un accordo

Stando a quanto dichiarato recentemente a CoinDesk, la russa Gazpromneft si è impegnata ad alimentare i data center di BitRiver utilizzati per l’attività di crypto mining. Un accordo che dimostra quanto questa industria sia in crescita con una forte espansione.

L’accordo farà bene a tutte e due le parti. Infatti, BitRiver si assicurerà energia a un prezzo sicuramente interessante, mentre Gazpromneft attiverà quei giacimenti petroliferi che non hanno ancora infrastrutture per il trasporto perché posizionate in zone remote o perché troppo costoso.

L’attività di crypto mining perciò arriverà in aiuto all’ottimizzazione dell’utilizzo di questa energia. Infatti, tale accordo permetterà anche a una quantità ingente di gas metano di non andare sprecato perché altrimenti inutilizzabile.

Crypto mining: Gazpromneft fornirà energia a BitRiver

In altre parole, l’accordo stretto tra le due parti garantirà una fornitura di energia costante a BitRiver per la sua attività di crypto mining. A prendersi questo impegno è stata la russa Gazpromneft che metterà a disposizione giacimenti non sfruttati a causa della loro posizione geografica scomoda per i trasporti.

BitRiver si è detta entusiasta di questa partnership che promette bene. Non solo potrà stare tranquilla e svolgere a pieno ritmo l’attività di crypto mining, ma molto probabilmente si assicurerà un prezzo vantaggioso e un futuro in crescita. Ecco cosa ha riferito Igor Ronets, CEO dell’azienda:

Nei prossimi due anni, BitRiver intende implementare progetti per creare i propri data center per l’elaborazione ad alta intensità energetica con scalabilità fino a 2 gigawatt, incluso gas di petrolio associato, che fornirà inoltre un consumo energetico elevato e stabile.

