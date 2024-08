Cuffie Beats Studio Pro di Apple: arriva la condivisione audio

Le Beats Studio Pro, le cuffie wireless con cancellazione attiva di Apple, si arricchiscono di una nuova funzionalità grazie a un recente aggiornamento del firmware, come riportato da 9to5Mac. La condivisione audio, una caratteristica molto apprezzata dagli utenti, fa finalmente il suo debutto su questo modello, permettendo di condividere la musica, i video o qualsiasi altro contenuto audio con un amico in modo semplice e immediato.

Una funzione attesa

La possibilità di trasmettere simultaneamente l’audio da un iPhone o iPad a due paia di cuffie wireless è una funzione che molti utenti delle Beats Studio Pro aspettavano con impazienza. Già presente su altri modelli della linea Beats dotati dei chip W1 o H1 di Apple, e sulle prestigiose AirPods Max, la condivisione audio era stranamente assente al lancio di queste cuffie. Ora, grazie all’aggiornamento del firmware, questa lacuna è stata colmata, rendendo l’esperienza d’uso delle Beats Studio Pro ancora più completa e appagante.

Un’alternativa ancora più convincente alle AirPods Max

Con l’aggiunta della condivisione audio, le Beats Studio Pro diventano un’opzione ancora più interessante per chi è alla ricerca di cuffie wireless di alta qualità. Pur non raggiungendo il livello di raffinatezza delle AirPods Max, queste cuffie offrono un sound potente e ben bilanciato, un design confortevole anche per lunghe sessioni di ascolto e, ora, la possibilità di condividere la propria musica con un amico.

Considerando anche il prezzo più accessibile rispetto alle cuffie top di gamma di Apple, le Beats Studio Pro si posizionano come una scelta convincente per molti utenti.

Come attivare la condivisione audio sulle Beats Studio Pro

Per i possessori delle cuffie, l’aggiornamento del firmware (2C301) che abilita la condivisione audio dovrebbe essere scaricato e installato automaticamente con l’uso regolare delle cuffie. Una volta aggiornate, la nuova funzione può essere attivata in modo semplice e intuitivo su iPhone e iPad. Basterà tenere un paio di cuffie Beats in modalità di accoppiamento vicino al dispositivo e selezionare la condivisione audio come funzione AirPlay.

Purtroppo, per il momento, questa caratteristica non è disponibile quando si utilizzano le Beats Studio Pro con dispositivi Android, ma chissà che in futuro non possa essere implementata anche su questa piattaforma.