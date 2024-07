Cyberghost regala 2 mesi extra sull’abbonamento biennale scontato dell’82%

Vuoi proteggere i tuoi dati online ma sei indeciso su quale VPN scegliere? CyberGhost VPN regala 2 mesi extra sull’abbonamento biennale scontato dell’82%. Un affare che non capita spesso e, quindi, da non ignorare. Ma attenzione, non è solo una questione di prezzo: CyberGhost VPN offre molte altre sorprese.

2 mesi extra sull’abbonamento biennale: un regalo inaspettato!

CyberGhost VPN non lascia nulla al caso. La potente crittografia AES a 256 bit proteggerà il tuo traffico Internet come una cassaforte di ultima generazione, mentre il tuo indirizzo IP sarà nascosto agli occhi di ISP e inserzionisti. Situata in Romania, CyberGhost si avvale di normative sulla privacy inossidabili che difendono la tua sicurezza in modo affidabile.

Potrai anche guardare tutte le serie TV e gli eventi sportivi che desideri, navigando alla velocità di un missile, grazie alla rete sterminata di server in America, Europa, Africa e Asia. Nessun buffering ti rovinerà l’episodio clou della tua serie preferita o la partita del secolo.

Pensi che proteggere il tuo laptop, il tuo smartphone e la Smart TV sia un’impresa da titani? Con CyberGhost VPN, potrai proteggere contemporaneamente fino a 7 dispositivi, riducendo a zero il rischio di intrusi digitali. CyberGhost è compatibile con tutti i sistemi operativi principali e anche con dispositivi come router, Amazon Fire TV Stick e alcune console di gioco.

CyberGhost VPN ti offre il tutto a bassissimo prezzo: solo 2,19 euro al mese. E sei non sei soddisfatto del servizio? C’è la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni che ti restituisce ogni singolo centesimo senza fare domande. Inoltre, il team di assistenza clienti disponibile 24/7 sarà sempre disponibile a darti una mano.

Con tutti questi vantaggi e la possibilità di ottenere 2 mesi extra sull’abbonamento biennale, CyberGhost VPN si presenta come il meglio per la tua sicurezza online, al prezzo di un caffè decaffeinato.