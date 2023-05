CyberGhost: scegli un IP da 91 Paesi e risparmia anche sullo shopping

Uno dei vantaggi legati alle VPN è la possibilità di assumere un indirizzo IP diverso dal proprio.

Questo tipo di intervento, in realtà, non è fine a se stesso: scegliendo il provider giusto e sfruttando tale soluzione, è infatti possibile risparmiare non poco denaro.

Un esempio lampante sono, senza ombra di dubbio, i biglietti aerei. A seconda dell’indirizzo IP che si utilizza, navigando sugli stessi portali, è possibile risparmiare non decine ma addirittura centinaia di euro.

Di fatto, basta il risparmio di un singolo biglietto aereo per ripagarsi un intero anno di VPN (spesso anche di più).

Questa regola, però, non vale solo per i biglietti ma anche per tanti altri servizi che sono disponibili online.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Shopping online? Puoi risparmiare utilizzando la giusta VPN

A prescindere dal tipo di acquisto che si intende fare online, è importante avere ampia scelta di nazioni per quanto riguarda l’indirizzo IP da scegliere.

Maggiori sono le opportunità in tal senso e più è possibile trovare una location capace di far risparmiare denaro. Sotto questo punto di vista, CyberGhost offre ampio spazio di manovra: si parla, infatti, di ben 100 località in 91 paesi.

Questo vantaggio, seppur concreto, è solo uno dei tanti legati a questo provider.

La possibilità di utilizzare CyberGhost su 7 dispositivi diversi in contemporanea, con un singolo account, è di certo molto interessante.

La VPN in questione poi, attraverso app specifiche, è in grado di funzionare senza problemi, oltre che su PC Windows, anche in ambienti come:

sistemi macOS

iPhone

smartphone Android

computer Linux

Android TV

Apple TV

Oltre a tutte le principali console da gioco e smart TV in commercio.

Non solo: va tenuto infine conto che CyberGhost è attualmente in promozione.

Grazie allo sconto dell’82% è possibile ottenere tutti i vantaggi legati a CyberGhost spendendo solo 2,19 euro al mese.

