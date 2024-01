Cyberghost VPN: PROMO per due anni a soli 2,19€

Con la VPN di Cyberghost navighi in completo anonimato in qualsiasi sito internet senza dover stare attenti alla propria sicurezza.

Questo software è uno dei più raccomandati per chi vuole vedere in streaming il proprio evento sportivo preferito e magari si trova all’Estero. Pensate ad esempio di essere in vacanza e di non essere in grado di vedere la UEFA Champions League su Prime Video. Tutto questo grazie a Cyberghost non si verificherà!

Attualmente è possibile acquistare questa VPN ad un prezzo mai visto. Stiamo parlando di un risparmio dell’82% sul piano biennale con 2 mesi gratis. Il tutto a soli 2,19 euro mensili.

Cyberghost VPN: i dettagli

Questa VPN è disponibile in versione multipiattaforma su praticamente tutti i sistemi operativi mobile, TV ed anche per i PC. Puoi scaricare la tua versione su device Android e iOS ma anche su computer Windows, Linux e MacOS.

In alternativa, Cyberghost è presente anche sulle più comuni Smart TV ed offre la piena compatibilità anche con Apple TV ed Amazon Fire TV.

Il software in questione ti permette di collegarti a numerosi server presenti in 100 Paesi di tutto il Mondo, navigare in completa sicurezza grazie alla crittografia AES a 256 bit ed alla politica No Log imposta dall’azienda.

Inoltre, puoi collegarti su 7 dispositivi in simultanea senza alcun problema di banda.

Costi ed altro

Con Cyberghost hai a disposizione un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, puoi ottenere un rimborso garantito in 45 giorni anche senza alcuna motivazione.

Hai ancora poche ore per aggiudicarti la promozione con uno sconto dell’82%. Con un euro in più al mese puoi aggiungere un efficace soluzione per la tua sicurezza grazie ad un antivirus e al software Security Updater.

