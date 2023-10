Cyberpunk 2077, IA per la voce di un attore scomparso

Un paio di settimane fa, CD Projekt RED ha pubblicato Phantom Liberty, espansione del gioco Cyberpunk 2077 uscito a fine 2020. Durante la fase di realizzazione del DLC, la software house ha dovuto fare i conti con l’esigenza di dar voce al personaggio del dottor Viktor Vektor nella versione localizzata in polacco. Poiché nel titolo originale è stato doppiato dall’attore Miłogost “Miłek” Reczek, scomparso poi nel 2021 all’età di 60 anni, ha deciso di affidarsi all’IA.

La voce di Viktor Vektor in CP2077:PL è dell’IA

A confermarlo è stato lo stesso sviluppatore. Lo ha fatto con il rilascio di un breve comunicato, in cui afferma di aver prima chiesto e ottenuto il permesso a procedere da parte della famiglia del defunto. Ne riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta.

Abbiamo contattato la sua famiglia per il permesso a creare un algoritmo con la voce di Miłek, da utilizzare sulla performance di un altro attore, dopo la registrazione delle nuove linee vocali da parte di quest’ultimo.

La tecnologia impiegata per generare i file audio in questione è quella messa a punto dalla startup ucraina Respeecher. Si tratta dello stesso sistema già utilizzato per il finale della seconda stagione della serie The Mandalorian, ambientata nell’universo di Star Wars, per emulare il tono di un giovane Luke Skywalker. Sempre rimanendo in tema di Guerre Stellari, ha dato voce anche a Darth Vader negli episodi di Obi-Wan Kenobi. Dal sito ufficiale risultano attive collaborazioni, tra gli altri, con Deezer e Sony Interactive Entertainment.

Questi gli step seguiti per l’espansione di Cyberpunk 2077. Le registrazioni vocali per la versione polacca di Viktor Vektor sono state affidate inizialmente a un altro attore, Janusz Zadura, poi rielaborate dall’algoritmo in questione per ottenere il risultato finale inserito nel gioco.

I figli di Miłek sono stati di grande supporto, dandoci la loro autorizzazione per proseguire con il progetto.

Un’altra ipotesi valutata da CD Projekt RED, ma poi scartata, era quella prevedeva di far eseguire nuovamente tutte le parti vocali al nuovo attore. In questo caso, sarebbero state sostituite anche quelle presenti nel titolo originale del 2020. L’impiego dell’intelligenza artificiale ha permesso di evitarlo.