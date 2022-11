Da carta di credito a carta di debito per risparmiare, ecco come

Una carta di credito rappresenta un potente strumento finanziario. Oltre ai pagamenti, che sono convenienti quasi ovunque, si online che nei negozi fisici, fornisce anche finanziamenti molto accessibili per grandi acquisti.

D’altra parte, però, comodità e vantaggi si controbilanciano con i rischi connessi al suo utilizzo, in modo particolare gli oneri finanziari che vengono contabilizzati sui saldi.

Quindi siamo di fronte a uno strumento finanziario sicuramente conveniente, ma che può rivelarsi brutale se le spese sostenute con la carta diventano eccessive.

Se si vuole abbattere nettamente l’onere delle spese connesse all’uso della carta, conviene optare per una soluzione meno potente ma più sicura come la carta di debito.

In questo caso, la soluzione migliore è rappresentata da Carta YOU di Advanzia Bank.

Dalla carta di credito a Carta YOU di Advanzia Bank: ecco perché

Come detto in precedenza, se si vogliono evitare spese eccessive, Carta YOU di Advanzia Bank è la soluzione ideale.

Il motivo? Innanzitutto, una carta di debito permette di usare soltanto il denaro che si ha a disposizione sul conto corrente.

Invece, con una carta di credito non vengono effettivamente spesi i propri soldi, ma si stanno prendendo in prestito dall’istituto di credito che ha rilasciato la carta.

Siccome la quantità di denaro che si ha sul conto inizia a diminuire immediatamente nel momento in cui si spendono soldi, questo fattore psicologico può fungere da contrasto alla voglia di acquistare più di quanto ci si può permettere.

Con Carta YOU questo non succede, poiché è una semplice carta di debito che non comporta spese eccessive. Non sono previste commissioni annuali, non si pagano commissioni di prelievo ovunque nel mondo e non è necessario cambiare banca.

Inoltre è prevista un’assicurazione di viaggio completa e gratuita. Per richiedere carta YOU basta accedere qui e compilare il form con tutte le informazioni richieste.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.