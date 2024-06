Dati nel web: elimina tutti quelli della tua famiglia con Incogni

C’è grande preoccupazione per la privacy online degli utenti. Questo perché navigare senza essere spiati sta diventando sempre più complicato. Ci sono anche troppi dati nel web che vengono usati per pubblicità mirate, chiamate ed email spam. Una soluzione c’è: Incogni.

Questo tool ha lanciato il Family & Friends Plan. In pratica, paghi una sola volta e metti in sicurezza tutta la tua famiglia e persino qualche amico. Quanto costa? Se scegli il piano annuale, 15,49 euro al mese (prezzo scontato del 50%). Invece, se opti per il piano mensile, 30,98 euro.

Dati nel web: proteggi la tua privacy con Incogni

Come funziona Incogni? Niente di complicato: devi semplicemente fornire le informazioni necessarie e il tool lavorerà in autonomia. Invierà delle richieste formali di cancellazione ai data broker. Addio email spam e annunci targettizzati.

Incogni continuerà poi a monitorare il progresso delle tue richieste, garantendo che vengano effettivamente soddisfatte. Riceverai delle notifiche, quindi tieni sempre d’occhio il tutto.

Nel database di Incogni c’è un lungo elenco di data broker, cosa che aumenta notevolmente le possibilità di eliminare le tue informazioni sensibili.

Incogni è indicato sia per chi usa spesso internet che per i professionisti che desiderano mantenere una certa riservatezza. Le famiglie possono sfruttare il Family & Friends Plan, beneficiando di un costo ridotto per mettere al sicuro i dati di più persone.

In breve, questo tool è il non plus ultra della protezione della privacy. Con il piano per famiglia e amici, tutti i dati nel web verranno cancellati. Abbonati se non vuoi più essere disturbato dalle chiamate spam!