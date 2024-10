DAZN, svolta storica: Serie A in streaming gratis con Milan-Napoli

Non accadeva da 28 anni: una partita di Serie A sarà trasmessa in chiaro, in streaming su DAZN. E non si tratterà di un incontro qualunque, ma di un big match come Milan-Napoli, il più atteso della decima giornata, in scena a San Siro, martedì 29 ottobre alle 20:45. L’annuncio è giunto a sorpresa questa mattina.

Milan-Napoli in streaming gratis su DAZN

Correva l’anno 1996, più precisamente il 13 aprile. Allo stadio Delle Alpi scendevano in campo la Juventus allenata da Lippi con Peruzzi, Ferrara, Conte, Del Piero e Vialli, per affrontare la Sampdoria di Eriksson con Zenga, Mihajlovic, Evani, Seeforf, Chiesa e Mancini. Finì con un secco 0-3 per i blucerchiati, a dispetto dei pronostici. I bianconeri avrebbero poi vinto lo scudetto al termine della stagione, chiudendola solo 2 punti davanti al Parma delle meraviglie di Benarrivo, Di Chiara, Couto, Sensini, Stoickov, Zola, Inzaghi e Buffon.

Da allora, tutte le partite della Serie A sono state un’esclusiva dei canali a pagamento, prima quelli della Pay TV, fino ad arrivare allo streaming in tempi più recenti.

La decisione di DAZN, come si legge nel comunicato, rientra nel pacchetto Try and Buy dei diritti TV acquisiti , che consente di trasmettere un numero limitato di partite (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Ne seguiranno dunque altre da qui alla fine del campionato.

Una curiosità: nella squadra schierata dalla piattaforma per raccontare Milan-Napoli c’è anche Ferrara, ora nelle vesti di opinionista, all’epoca impegnato in campo per quel Juventus-Sampdoria che, a modo suo, chiuse un’epoca.

Per vedere la partita sarà sufficiente registrarsi al servizio, inserendo il proprio indirizzo email, attraverso il sito Web o l’applicazione mobile. A partire dal 28 ottobre lo si potrà fare anche da Smart TV, inquadrando un codice QR con lo smartphone. Non è richiesta l’attivazione di un abbonamento.