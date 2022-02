DazzleSpy: il malware Mac usato per attaccare gli attivisti di Hong Kong

Anche se l'ambiente Apple è noto per essere particolarmente ostico per gli hacker, questo non è del tutto esente da malware e problematiche simili.

Nel corso del novembre 2021, Threat Analysis Group (TAG) di Google ha segnalato come alcuni hacker utilizzassero un malware noto come DazzleSpy per individuare e spiare alcuni attivisti di Hong Kong. Il tutto è avvenuto attraverso un falso sito Web appositamente creato.

A distanza di diversi mesi, sono stati forniti maggiori dettagli riguardo le modalità di attacco. Secondo i ricercatori, gli hacker hanno utilizzato un exploit WebKit molto complesso, costituito da più di 1.000 righe di codice.

DazzleSpy dunque, si è rivelato un malware particolarmente efficace, attivato attraverso un file presente in un URL del già citato sito fittizio.

Una volta attivato, questo andava ad effettuare azioni di decrittazione sul computer della vittima, accedendo a privilegi che, di fatto, rendevano l'hacker il padrone incontrastato del Mac e di tutte le informazioni in esso presenti.

Anche gli utenti Mac dunque, dovrebbero fare grande attenzione in ottica sicurezza informatica. Sotto questo punto di vista, oggi come non mai, un ottimo sistema antivirus si rivela un'arma efficace contro le minacce del Web.

DazzleSpy & Mac: anche i fan di Apple sono minacciati da virus e simili

