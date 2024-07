Debian 12.6 sistema ben 162 bug con 84 aggiornamenti di sicurezza

Debian Bookworm si è appena ufficialmente aggiornato alla versione 12.6, con importanti aggiornamenti per quanto riguarda funzionalità e sicurezza del sistema. Si tratta della quinta ISO che viene rilasciata, appartenente alla serie 12.

Debian 12.6: numerosi fix e aggiornamenti per la sicurezza

Debian 12.6 aggiorna innanzitutto il supporto hardware, il che consente agli utenti di evitare di scaricare ulteriori file e driver dai repository, successivamente alla procedura di installazione del sistema.

Oltre a ciò, la nuova versione va a sistemare un gran numero di bug, 162 nello specifico, insieme a 84 aggiornamenti per la sicurezza, di cui tutti i dettagli sono stati elencati nel changelog della pagina ufficiale, da cui si può anche scaricare la nuova versione.

In numeri, l’aggiornamento Debian 12.6 include un totale di 162 correzioni di bug per pacchetti vari e 84 aggiornamenti di sicurezza. I dettagli su questi aggiornamenti di sicurezza e varie correzioni di bug sono disponibili nella pagina dell’annuncio del rilascio .

Lo stesso vale per la versione 11.10 di Debian, conosciuto anche “Bullseye”, dove vengono corretti 62 bug e implementati 76 aggiornamenti di sicurezza, prolungando così ulteriormente la vita di questa versione.

Ricordiamo che nel frattempo, il supporto a vecchie versioni, come Debian 10, è stato terminato. Per quanto riguarda la futura versione 13, invece, tra le novità trapelate c’è il passaggio a tmpfs per una gestione più efficiente dei file temporanei, che adesso verranno eliminati in automatico.

Novità anche per MX Linux, la distribuzione basata su Debian 12.5 che si passa alla versione 23.3 con diversi componenti di sistema aggiornati, insieme a un kernel Linux più recente, versione 6.1.90.

A parte ciò, si aggiorna anche EndeavourOS, che con la nuova versione va a sistemare dei bug con il programma di installazione, reintroducendo il supporto ad ARM, rendendolo così nuovamente disponibile a dispositivi come le schede SBC Raspberry Pi, dove è stato principalmente usato, oltre a passare alla nuova versione dell’ambiente dekstop KDE Plasma 6.1.