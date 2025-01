Debian 12.9 disponibile con correzioni e aggiornamenti di sicurezza

Debian 12.9 è l’ottavo aggiornamento di servizio della nota distribuzione Linux e, probabilmente, l’ultimo prima della prossima versione 13. L’aggiornamento arriva quasi dopo due mesi dalla precedente versione e fa uso di Linux 6.1 LTS, insieme a numerose correzioni e aggiornamenti di sicurezza.

Debian 12.9: ultime correzioni e aggiornamenti di sicurezza nella nuova versione

Debian 12.9 aggiorna, come di consueto, il supporto di installazione in modo da rendere possibili le installazioni su nuovo hardware direttamente con la nuova versione, oppure le installazioni pulite, qualora si fossero verificati dei problemi con la versione già installata.

La nuova versione include un totale di 72 correzioni bug e 38 aggiornamenti di sicurezza, di cui tutti i dettagli sono elencati nella pagina dedicata all’annuncio della nuova versione. Per citarne qualcuno, viene migliorata la compatibilità del pacchetto “consenti-html-temp” con Thunderbird 128, insieme a numerose correzioni per componenti e pacchetti, l’aggiornamento dei driver Nvidia all’ultima versione stabile, correzioni per Python e molto altro.

Debian 12.9 è disponibile al download dalla pagina ufficiale, per tutte le piattaforme compatibili, vale a dire x86-64 e i386, PowerPC 64 bit, IBM System z, MIPS 64 e 32 bit, Armel, ARMhf e AArch64. Sempre dalla pagina ufficiale sono disponibili anche le immagini live, in questo caso solo per i sistemi a 64-bit, con la canonica scelta degli ambienti desktop KDE Plasma 5.27.5 LTS , GNOME 43.9, Xfce 4.18 , Cinnamon 5.6.8, MATE 1.26.0, LXQt 1.2.0 e LXDE 0.10.1, mentre chi lo desidera, può anche procurarsi la versione standard, senza alcun ambiente desktop preinstallato.

Per eseguire l’aggiornamento basta inserire i comandi “sudo apt update && sudo apt full-upgrade” nel terminale di sistema, oppure usare il gestore pacchetti di sistema per effettuare il download.

Gli sviluppatori sono nel frattempo al lavoro su Debian 13, atteso per l’uscita nel corso di quest’anno. Tra le novità, la nuova versione di sistema dovrebbe adeguarsi alle altre distribuzioni per quanto riguarda l’adozione di tmpfs, per l’ottimizzazione della gestione dei file temporanei. È anche stato svelato lo sfondo del tema realizzato da un utente che ha vinto il concorso indetto dagli sviluppatori.