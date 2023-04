Decoder Digitale Terrestre Fenner: CROLLO di PREZZO a 17€

Acquista il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1 a soli 17 euro, invece di 29,90 euro. Grazie a questo ricevitore di ultima generazione sei in grado di aggiornare qualsiasi televisore DVB-T al nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Dotato di due porte, una HDMI e l’altra SCART, lo colleghi direttamente e inizi fin da subito a vedere tutti canali TV disponibili nella tua area di residenza.

Con disponibilità immediata, sta andando letteralmente a ruba su Amazon per questo prezzo così invitante e vantaggioso. Meno di 20 euro quindi per dare nuova vita al tuo vecchio apparecchio. Non solo risparmi, ma aiuti anche l’ambiente riutilizzando un televisore ancora in buone condizioni. Guarda tutti i canali TV in Dolby Digital+ grazie a questo decoder all’avanguardia.

Decoder Digitale Terrestre Fenner: piccolo e compatto ha tutto per l’intrattenimento gratuito

Accedi anche tu all’intrattenimento gratuito offerto dalla piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10 una volta che sarà in funzione. Oggi ricevi i nuovi canali con codifica Mpeg4 grazie al Decoder Digitale Terrestre Fenner GX1. Dotato di sintonizzazione automatica, troverà da solo i canali disponibili elencandoli secondo disposizione LCN Nazionale e aggiornandoli ogni qual volta sarà necessario.

Mettilo nel carrello a soli 17 euro, anziché 29,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

