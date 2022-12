Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick: 3 motivi per sceglierlo

Il 20 dicembre 2022 verranno ufficialmente spenti per sempre i canali Mpeg-2 del digitale terrestre. Perciò mancano esattamente 18 giorni al prossimo grande switch off della nuova TV Digitale. Quindi è importantissimo che tu ti sia già adeguato per tempo a questo cambio epocale con l’acquisto di un apparecchio compatibile. Su Amazon c’è il Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick a soli 34,99 euro, invece di 38,99 euro. Vediamo insieme 3 motivi per cui questo dispositivo è la scelta giusta.

Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick è la scelta giusta

Il Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick è un ottimo dispositivo in grado di rendere compatibile il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre. Fondamentalmente ci sono 3 motivi per cui questo dispositivo è la miglior scelta che puoi fare:

si installa dietro il televisore grazie alle sue dimensioni ridotte; è semplice da usare e potente nella ricezione dei canali; il suo telecomando universale può gestire sia il decoder che il televisore.

Perciò non perdere altro tempo. Manca davvero poco a che lo switch off al nuovo digitale terrestre diventi effettivo. Se vuoi continuare a guardare tutti i canali TV in chiaro e con una qualità buona devi assolutamente aggiornarti. La soluzione è su Amazon acquistando il Decoder DVB-T2 Leelbox Mini Stick a soli 34,99 euro, invece di 38,99 euro.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.