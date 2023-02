Decoder DVB-T2 con MeeCast per trasmettere dallo smartphone

Grazie ad Amazon puoi ricevere a casa un Decoder DVB-T2 con i superpoteri a un prezzo incredibile. Acquista Shunweiqtek Mini TV Stick a soli 30 euro, invece di 34,49 euro. La particolarità di questo dispositivo è che ha incluso il sistema MeeCast TV. In pratica, ti permette di trasmettere in modo facile, veloce e immediato contenuti dal tuo smartphone alla televisione.

Scaricando l’app, disponibile su Google Play Store e Apple App Store, e collegando Shunweiqtek Mini TV Stick alla tua rete WiFi potrai visualizzare video, immagini, siti internet e tanto altro direttamente dal telefonino al televisore. Tutto ciò attraverso questo apparecchio di ultimissima generazione. Una tecnologia comodissima per avere canali TV e intrattenimento digitale in un unico dispositivo.

Decoder DVB-T2 Shunweiqtek Mini TV Stick

Perché accontentarti di un semplicissimo Decoder DVB-T2 quando con Shunweiqtek Mini TV Stick hai anche la possibilità di vedere tutti i contenuti del tuo smartphone direttamente sulla televisione. Aggiorna in modo intelligente il tuo vecchio televisore con questo apparato invisibile che si collega direttamente dietro. Scomparendo alla vista lascia il tuo arredamento elegante e pulito.

Mettilo subito in carrello a soli 30 euro. Per ottenere questo prezzo devi attivare il coupon 10% visibile sulla pagina dell’articolo. È disponibile solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

