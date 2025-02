Deep Rsearch di OpenAI identifica 20 lavori che sostituirà

OpenAI ha recentemente lanciato Deep Research, un potente strumento basato sul modello o3 che può sintetizzare in pochi minuti informazioni provenienti da tutto il web. Questa funzionalità promette di risparmiare ore di lavoro, ma solleva anche interrogativi sul futuro di alcune professioni.

20 lavori che l’AI potrebbe rimpiazzare secondo Deep Research

Min Choi, un utente di X appassionato di AI, ha chiesto a Deep Research di stilare una classifica dei 20 lavori che il modello o3 di OpenAI potrebbe sostituire, ordinandoli per probabilità. Il risultato, condiviso in un post diventato virale, include professioni come contabile, assistente virtuale, copywriter, social media manager e recruiter.

Deep Research just dropped a wild list… 20 jobs that OpenAI o3 will replace humans. pic.twitter.com/rB45IUqheC — Min Choi (@minchoi) February 4, 2025

L’AI eccelle nelle hard skill, ma le soft skill restano cruciali

Il denominatore comune dei lavori individuati da ChatGPT è la predominanza di abilità tecniche che l’IA può svolgere in autonomia. Tuttavia, questo non significa che chi opera in questi settori sia destinato a perdere il posto. Le soft skill, come comunicazione, leadership e pensiero critico, restano fondamentali per il successo e l’AI fatica a replicarle.

Inoltre, nonostante i progressi dell’AI, le aziende devono ancora superare numerosi ostacoli prima di poterla implementare su larga scala. Questioni come il ritorno sull’investimento, i limiti infrastrutturali e la resistenza dei dipendenti sono un freno non di poco conto.

Come provare Deep Research

Per provare Deep Research bisogna sottoscrivere un abbonamento ChatGPT Pro da 200 dollari al mese. In alternativa, si può optare per soluzioni più economiche come la funzione analoga di Google (Gemini Deep Research), inclusa nel piano Google One AI Premium da 20 dollari mensili, o la versione gratuita offerta da Hugging Face.