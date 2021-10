Defraggler Professional: software per deframmentazione sicura a solo 15 Euro!

Piriform, società di proprietà di Avast e produttore di servizi come CCleaner, continua a proporre sconti sui suoi prodotti. Nelle scorse giornate abbiamo potuto vedere l’offerta del 25% su Speccy Professional, ma non è l’unica. Sempre sul sito ufficiale, infatti, è possibile acquistare anche Defraggler Professional a un prezzo interessante, pari a 14,96 Euro.

Sconto su Defraggler Professional: a cosa serve?

Defraggler è un software sempre prodotto da Piriform e parte del pacchetto di servizi ammiraglia dell’azienda. Chi bazzica con l’inglese e conosce i termini tecnici del caso, il nome viene da “defrag”, ovvero “deframmentare”. Insomma, avete capito a cosa serve questo programma: a deframmentare l’hard disk o singoli file contenuti sul vostro computer. Tra i formati supportati troviamo anche NTFS e FAT32, e il software funziona sia con HDD che SSD.

Grazie a Defraggler potrete effettuare tale processo in maniera completamente sicura e protetta, con totale controllo sul dispositivo. Inoltre, trattandosi di un software compatto, può essere anche reso portatile per utilizzarlo tramite chiavetta USB su altri computer ancora. Infatti, l’acquisto di Defraggler Professional non porta alla copertura di un singolo PC, bensì si tratta solamente di un abbonamento annuale per ottenere i servizi Premium su più computer.

Ma veniamo quindi a tutti i dettagli da sapere sulla promozione in atto. In queste giornate di ottobre, potrete aggiudicarvi Defraggler Professional a 14,96 Euro anziché 19,95 Euro, IVA inclusa. Si tratta di uno sconto del 25% per l’abbonamento Premium per un anno. La differenza dalla versione gratuita è la disponibilità del supporto tecnico continuo e l’accesso a tutti gli aggiornamenti dell’applicazione appena vengono rilasciati. Si nota, infine, che Defraggler Professional è incluso anche nel pacchetto CCleaner Professional, venduto a 19,95 Euro anziché 29,95 Euro. Al suo interno troviamo anche Recuva Professional, altro software Piriform in sconto. Ricordiamo che tra le modalità di pagamento supportate figurano carte di credito e PayPal, con possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione con il servizio offerto.