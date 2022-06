Dell XPS 13 2-in-1 e XPS 13: specifiche e prezzi

Dopo aver annunciato il nuovo XPS 13 Plus (disponibile in Italia da fine aprile), Dell ha svelato altri due modelli della serie, ovvero XPS 13 2-in-1 e XPS 13. Il primo è ora un tablet con tastiera staccabile, come il Surface Pro 8. Il secondo è invece solo l’aggiornamento hardware del notebook dello scorso anno.

Dell XPS 13 2-in-1

Il Dell XPS 13 2-in-1 è sempre stato un convertibile che può essere usato come tablet ruotando lo schermo fino a 360 gradi. Il produttore statunitense ha deciso ora di eliminare la tastiera e di offrire il nuovo XPS Folio (opzionale come la XPS Stylus) con tastiera e cavalletto posteriore che può assumere tre posizioni (100, 112,5 e 125 gradi). Lo schermo touch ha una diagonale di 13 pollici e una risoluzione di 2880×1920 pixel. Ha ricevuto anche la certificazione DisplayHDR 400.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di dodicesima generazione (Alder Lake), 8 o 16 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, fotocamere posteriore e frontale da 11 e 5 megapixel, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), connettività Wi-Fi 6E e 5G. Eliminati il jack audio e lo slot per microSD che sono presenti nel precedente modello. La versione Wi-Fi è in alluminio, mentre quella 5G ha una cover in Gorilla Glass 7. Sarà disponibile in estate. Il prezzo non è stato comunicato.

Dell XPS 13 (9315)

Il Dell XPS 13 è un aggiornamento del modello 2021. Il produttore ha ridotto leggermente lo spessore (da 14,8 a 13,9 millimetri) e integrato i processori Intel Core di dodicesima generazione (modelli da 9 Watt). È stata anche ridotta la dimensione della scheda madre ed eliminata una ventola. Lo spazio recuperato è stato sfruttato per incrementare la dimensione degli altoparlanti e della batteria.

Queste sono le specifiche del notebook: schermo da 13 pollici con risoluzione 4K (touch) o full HD (touch e non), processori Intel Core i5/i7 di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, webcam a 720p, connettività Wi-Fi 6E, porta Thunderbolt (USB Type-C) e lettore di impronte digitali. I sistemi operativi sono Windows 11 e Ubuntu 20.04 (Developer Edition). È già disponible in Canada e Stati Uniti. Non è noto quando arriverà in Italia. Il prezzo base è 999,00 dollari.

