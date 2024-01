Dell XPS (2024): Intel Core Ultra e tasto Copilot

Oltre ai due monitor curvi UltraSharp, Dell ha annunciato tre nuovi notebook che verranno mostrati al CES 2024 di Las Vegas. Si tratta degli XPS 13, 14 e 16 con processori Intel Core Ultra e tasto Copilot. Il produttore statunitense ha portato nella serie XPS le novità introdotte con XPS 13 Plus.

Dell XPS 13, 14 e 16: specifiche e prezzi

Come il Dell XPS 13 Plus, anche i nuovi XPS 13, 14 e 16 hanno tasti funzione touch, un touchpad in vetro nascosto nel poggiapolsi e tasti di maggiori dimensioni, uno dei quali permette di attivare Microsoft Copilot. I notebook hanno un telaio in alluminio e uno schermo InfinityEdge con cornici molto sottili.

Il Dell XPS 13 (9340) ha un display da 13,4 pollici. Gli utenti possono scegliere un pannello FHD+ (1920×1200 pixel) non touch con refresh rate fino a 120 Hz, QHD+ (2560×1600 pixel) touch con refresh rate fino a 120 Hz o 3K+ (2880×1800 pixel) OLED touch con refresh rate fino a 60 Hz.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H e Ultra 7 165H, 8/16/32/64 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB, webcam full HD, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), moduli Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 55 Wh.

Il Dell XPS 14 (9440) ha un display da 14,5 pollici. Gli utenti possono scegliere un pannello FHD+ (1920×1200 pixel) non touch con refresh rate fino a 120 Hz o 3.2K (3200×2000 pixel) OLED touch con refresh rate fino a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core Ultra 7 155H e Ultra 7 165H, 16/32/64 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB, scheda video integrata o NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6, webcam full HD, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, jack audio, slot microSD, tre porte USB Type-C (Thunderbolt 4), moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 69,5 Wh.

Il Dell XPS 16 (9640) ha un display da 16,3 pollici. Gli utenti possono scegliere un pannello FHD+ (1920×1200 pixel) non touch con refresh rate fino a 120 Hz o 4K+ (3840×2400 pixel) OLED touch con refresh rate fino a 90 Hz.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core Ultra 7 155H, Ultra 7 165H e Ultra 9 185H, 16/32/64 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB, scheda video integrata o NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB), RTX 4060 (8 GB) o RTX 4070 (8 GB), webcam full HD, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, jack audio, slot microSD, tre porte USB Type-C (Thunderbolt 4), moduli Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 99,5 Wh.

Ovviamente il sistema operativo è Windows 11 (Home o Pro). Dell non ha comunicato quando arriveranno sul mercato. I prezzi base sono 1.299 dollari (XPS 13), 1.699 dollari (XPS 14) e 1.899 dollari (XPS 16).