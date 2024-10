Delta Air Lines ha denunciato CrowdStrike

Come anticipato a fine luglio dal CEO Ed Bastian, Delta Air Lines ha presentato una denuncia contro CrowdStrike presso un tribunale della Georgia. Un bug del software Falcon Sensor ha causato la cancellazione di migliaia di voli. La compagnia aerea statunitense è quella che ha subito i danni maggiori.

Delta Air Lines scarica la colpa su CrowdStrike

Un aggiornamento di Falcon Sensor ha mandato fuori uso oltre 8,5 milioni di computer nel mondo. All’improvviso è apparso il famigerato BSOD (Blue Screen Of Death) sullo schermo, causando l’interruzione dei servizi offerti da banche, ospedali e compagnie aeree.

Delta Air Lines ha dovuto cancellare oltre 7.000 voli, lasciando a terra circa 1,3 milioni di passeggeri. Ha impiegato oltre cinque giorni per ripristinare i sistemi e tornare alla normale attività. Nella denuncia è scritto che l’aggiornamento di Falcon Sensor ha avuto conseguenze catastrofiche.

Secondo Delta Air Lines, CrowdStrike è responsabile per oltre 500 milioni di dollari di danni, nonché per un importo non specificato di mancati profitti e spese, comprese le parcelle degli avvocati. Ha inoltre causato danni alla reputazione e future perdite di fatturato.

Nei risultati finanziari del terzo trimestre è scritto che le perdite totali sono circa 550 milioni di dollari (rimborsi dei biglietti e delle spese sostenute dai clienti, spese del personale), ma sono stati risparmiati circa 50 milioni di dollari per il carburante. La differenza è quindi 500 milioni di dollari.

Un portavoce di CrowdStrike ha dichiarato:

Le affermazioni di Delta si basano su informazioni errate e smentite, dimostrano una mancanza di comprensione di come funziona la moderna sicurezza informatica e riflettono un disperato tentativo di spostare la colpa del lento ripristino dal fallimento nel modernizzare la sua antiquata infrastruttura IT.

La compagnia aerea afferma di aver investito miliardi di dollari per realizzare le migliori soluzioni tecnologiche del settore. La colpa è quindi unicamente di CrowdStrike perché ha rilasciato un aggiornamento senza effettuare i test necessari. Sia CrowdStrike che Microsoft aveva offerto un supporto tecnico gratuito, ma Delta Air Lines ha rifiutato l’aiuto.