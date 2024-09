Deposita per 6 mesi i tuoi risparmi sul conto SelfyConto: c’è il 5% d’interesse

Metti da parte i tuoi risparmi con l’offerta di Banca Mediolanum sul conto SelfyConto, dove ti aspetta l’ottimo 5% d’interesse annuo lordo, a patto che tu vincoli il denaro per almeno sei mesi. Puoi svincolare i tuoi risparmi anche prima dei 6 mesi, senza perdere gli interessi già maturati.

Per aprire il conto, ti serve un tuo documento d’identità, il tuo codice fiscale, uno smartphone e un’e-mail attiva. Puoi farlo anche con lo SPID, mentre per attivare il conto ti serve il riconoscimento facciale tramite webcam o un semplice bonifico. Una volta attivato, il conto si prende cura dei tuoi soldi, facendoli fruttare al massimo.

SelfyConto: 5% d’interesse e molti altri vantaggi

Una volta aperto SelfyConto, ti renderai subito conto dei tanti vantaggi. Innanzitutto, per avere il tasso di rendimento del 5%, devi accreditare il tuo stipendio sul conto.

La carta di debito è senza canone per il primo anno e permette prelievi gratis nell’area Euro. Il canone del conto è gratuito per il primo anno, e se sei under 30, fino al tuo trentesimo compleanno. Puoi effettuare gratuitamente una marea di operazioni bancarie, tra cui addebiti per utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Inoltre, i bonifici SEPA sono gratis fino al 2024.

Per ulteriori dettagli, basta visitare il sito ufficiale dell’offerta SelfyConto. La promozione non aspetta, quindi il momento di attivarsi ora e approfittare del 5% d’interesse per sei mesi di vincolo e il canone zero per un anno (fino a 30 anni se sei under 30). Ricorda, puoi sempre svincolare i tuoi soldi senza perdere gli interessi già maturati.