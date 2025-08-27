 Devi mettere online il tuo nuovo blog? Hostinger con tool AI è in sconto
Con Hostinger hai la sicurezza di un hosting con cui creare e gestire i tuo blog in tutta facilità. E a prezzi decisamente economici.
Con Hostinger hai la sicurezza di un hosting con cui creare e gestire i tuo blog in tutta facilità. E a prezzi decisamente economici.

Per chi sta cercando un servizio di hosting veloce ed efficiente, Hostinger mette a disposizione una proposta che combina alte prestazioni con un website builder potenziato dall’intelligenza artificiale, pensato per semplificare la creazione e la gestione di un sito web anche a chi non ha esperienza tecnica.

Grazie all’offerta attiva sul sito ufficiale, è possibile sottoscrivere un piano con sconto fino al 75%: scegliendo la formula quadriennale, il costo si riduce a soli 2,99€ al mese, con in più due mesi gratuiti. A rendere la promozione ancora più sicura c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le proposte di Hostinger.

Vai all’offerta di Hostinger

Tutti i servizi garantiti dai piani di Hostinger

I pacchetti disponibili sono tre, pensati per adattarsi a necessità diverse, ma tutti includono l’accesso al builder AI, che consente di realizzare pagine personalizzate in pochi minuti e con un aspetto professionale.

Tra i servizi compresi figurano un dominio gratuito per il primo anno, la possibilità di sfruttare backup automatici giornalieri o settimanali e la migrazione gratuita del sito. Inoltre, a seconda del piano scelto, si possono gestire fino a 100 siti web e usufruire di 100 GB di spazio NVMe, per garantire caricamenti rapidi e prestazioni elevate.

In sintesi, la promozione attuale rende Hostinger una soluzione completa e accessibile, con prezzi a partire da 2,99€ al mese e la sicurezza della formula soddisfatti o rimborsati.

Vai all’offerta di Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

