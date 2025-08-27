Devi mettere online il tuo nuovo blog? Hostinger con tool AI è in sconto

Per chi sta cercando un servizio di hosting veloce ed efficiente, Hostinger mette a disposizione una proposta che combina alte prestazioni con un website builder potenziato dall’intelligenza artificiale, pensato per semplificare la creazione e la gestione di un sito web anche a chi non ha esperienza tecnica.

Grazie all’offerta attiva sul sito ufficiale, è possibile sottoscrivere un piano con sconto fino al 75%: scegliendo la formula quadriennale, il costo si riduce a soli 2,99€ al mese, con in più due mesi gratuiti. A rendere la promozione ancora più sicura c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le proposte di Hostinger.

Tutti i servizi garantiti dai piani di Hostinger

I pacchetti disponibili sono tre, pensati per adattarsi a necessità diverse, ma tutti includono l’accesso al builder AI, che consente di realizzare pagine personalizzate in pochi minuti e con un aspetto professionale.

Tra i servizi compresi figurano un dominio gratuito per il primo anno, la possibilità di sfruttare backup automatici giornalieri o settimanali e la migrazione gratuita del sito. Inoltre, a seconda del piano scelto, si possono gestire fino a 100 siti web e usufruire di 100 GB di spazio NVMe, per garantire caricamenti rapidi e prestazioni elevate.

In sintesi, la promozione attuale rende Hostinger una soluzione completa e accessibile, con prezzi a partire da 2,99€ al mese e la sicurezza della formula soddisfatti o rimborsati.