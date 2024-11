Dì addio al telemarketing con Incogni: ora a metà prezzo

Il telemarketing aggressivo rappresenta una crescente fonte di disturbo per molti utenti, con chiamate indesiderate che interrompono le attività quotidiane e mettono a rischio la privacy personale. Per contrastare efficacemente questo problema, Incogni si propone come la soluzione ideale. Questo strumento innovativo protegge la privacy degli utenti eliminando i dati personali dai database dei data broker. In sostanza, automatizza il processo di richiesta di rimozione dei dati, riducendo il rischio di telemarketing, spam e utilizzi non autorizzati delle informazioni personali. Attualmente è disponibile a metà prezzo: è possibile ottenere un abbonamento annuale a soli 6,99€ al mese.

Funzionalità principali di Incogni per sconfiggere il telemarketing

Incogni offre una serie di funzionalità progettate per proteggere la privacy degli utenti e ridurre le intrusioni del telemarketing:

Rimozione automatizzata dei dati personali : Incogni contatta direttamente i data broker per richiedere la cancellazione delle informazioni personali degli utenti dai loro database, riducendo la probabilità di ricevere chiamate e messaggi spam;

: Incogni contatta direttamente i data broker per richiedere la cancellazione delle informazioni personali degli utenti dai loro database, riducendo la probabilità di ricevere chiamate e messaggi spam; Monitoraggio continuo : il servizio effettua controlli periodici per garantire che i dati personali non vengano nuovamente raccolti o condivisi, mantenendo un elevato livello di protezione nel tempo;

: il servizio effettua controlli periodici per garantire che i dati personali non vengano nuovamente raccolti o condivisi, mantenendo un elevato livello di protezione nel tempo; Gestione delle richieste di rimozione : semplifica il processo di eliminazione dei dati inviando automaticamente le richieste ai data broker e seguendo gli aggiornamenti per assicurare l’efficacia dell’operazione.

: semplifica il processo di eliminazione dei dati inviando automaticamente le richieste ai data broker e seguendo gli aggiornamenti per assicurare l’efficacia dell’operazione. Report dettagliati sulla privacy: gli utenti ricevono report aggiornati che mostrano quali dati sono stati eliminati e le nuove attività rilevate. Ciò offre un controllo completo sulla propria presenza online.

Approfittando dell’offerta a metà prezzo presente ora, Incogni spicca come una soluzione completa per chi desidera riprendere il controllo sui propri dati personali. E, di conseguenza, ridurre al minimo le interferenze del telemarketing nella propria vita quotidiana.

Per attivare il tool basta andare sul sito di Incogni. Cosa aspetti? Proteggiti adesso!