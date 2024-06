Dì addio allo spam con questo tool fantastico

Chi non vorrebbe mettere fine alle chiamate moleste e ai messaggi promozionali che ci perseguitano giorno e notte? Nel 2022, con l’introduzione del Registro pubblico delle opposizioni, in molti avevano sperato nella fine del telemarketing wild style. Ma sorpresa, a distanza di due anni, lo spam è più anziano e saggio di prima, e continua imperterrito nella sua missione di infastidire.

La colpa? Dei broker di dati, ossia quelle aziende che raccolgono i nostri numeri di telefono e indirizzi per venderli a quelle di telemarketing. Quindi, non solo ci stressano con telefonate indesiderate, ma ci espongono anche a potenziali furti di identità e truffe. Ora, metti che vuoi difendere la tua privacy e farla finita con queste seccature: ecco che arriva in soccorso Incogni, un tool fantastico.

Proteggi la tua privacy con questo tool fantastico

Incogni è un servizio che sembra uscito da un sogno per chi non ne può più di chiamate e messaggi indesiderati. Funziona in modo semplice: ti iscrivi, indichi quali dati vuoi far sparire, e Incogni si mette subito all’opera. Contatta automaticamente i broker di dati e richiede la cancellazione delle tue informazioni dai loro database, il tutto mentre ti godi una tazza di caffè (o qualsiasi altra cosa ti faccia stare tranquillo).

Ma il bello non finisce qui: Incogni esegue controlli periodici per assicurarsi che i tuoi dati non vengano recuperati dai broker. Se qualcuno osa ignorare la richiesta, Incogni contatta direttamente le agenzie per la protezione dei consumatori. Insomma, non si piega al primo ostacolo!

Per finire in bellezza, c’è un’offerta che non puoi rifiutare: un anno di servizio a soli 5,99 euro al mese invece di 11,98. Se per qualche ragione incredibile non sei soddisfatto, puoi chiedere il rimborso completo entro 30 giorni. Allora, sei pronto a dire addio allo spam con questo tool fantastico?