Digitale terrestre: tutto quello che devi sapere sul 21 dicembre

Il processo in divenire del digitale terrestre sta per concludersi. Mancano relativamente pochi giorni al definitivo switch off programmato dalle istituzioni per gennaio 2023. Tuttavia, c’è ancora un appuntamento intermedio molto importante senza il quale non potrebbe avvenire l’accensione del DVB-T2.

La data sotto la lente di ingrandimento è il 21 dicembre 2022. Cosa succederà quel giorno? La televisione diventerà accessibile solo a coloro che hanno acquistato un apparecchio compatibile con il nuovo standard trasmissivo. In altre parole chi si è aggiornato per il DVB-T2.

Automaticamente è chiaro che chi non lo ha fatto rimarrà completamente al buio non riuscendo più a vedere le trasmissioni in chiaro. Il motivo è presto detto. A far data 20 dicembre 2022 tutti i broadcaster spegneranno i canali del digitale terrestre in Mpeg2.

Digitale terrestre: dal 21 dicembre la svolta epocale

La questione è molto semplice. Non sarà gennaio 2023 lo switch off spartiacque, ma il 21 dicembre. È in questa data che chi non si è adeguato alla nuova tecnologia digitale terrestre rimarrà senza televisione fino a che non acquisterà un dispositivo di ultima generazione.

Questo perché non ci saranno più canali disponibili in qualità SD sul palinsesto. Tutte le reti trasmetteranno con qualità HD i loro canali. Rai e Mediaset saranno le protagoniste di questo epocale cambiamento. Nemmeno Rai 1 sarà più accessibile.

Quindi ti consigliamo di adeguarti per tempo. Hai ancora pochi giorni per aggiornarti al nuovo digitale terrestre. Se il tuo televisore è ancora in buone condizioni ti consigliamo di optare per un decoder. A poco prezzo puoi dare nuova vita alla tua TV.

