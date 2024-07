Digitale Terrestre: un altro canale HD arriva sulla piattaforma

La piattaforma digitale terrestre in Italia è in continua evoluzione. Succede spesso che alcuni canali TV spengano le trasmissioni in una posizione per accenderle in un’altra. Altre volte abbandonano proprio la lista dei canali disponibili. Altre volte, invece, fanno il loro debutto. Vediamo la situazione. Un altro canale HD si è attivato in questi giorni.

Stiamo parlando di Parma HD, storica emittente televisiva. Lo trovi nel Mux Locale 3, in Emilia Romagna, alla posizione 16 della Numerazione LCN. Questo canale trasmette con risoluzione 1080 x 960 pixel in H.264. Questo canale di informazione locale da molti anni propone telegiornali e programmi di approfondimento su sport, cucina, territorio e molto altro ancora. Scopri come riceverlo.

Digitale Terrestre: come ricevere Parma HD

Vuoi anche tu ricevere Parma HD? Dai un’occhiata nel tuo apparecchio se è già disponibile alla posizione 16 del tuo telecomando. Altrimenti ti consigliamo di verificare prima di tutto se una delle funzionalità più importanti è attiva. Vai alle impostazioni dal menù e nella sezione dedicata ai canali controlla se deve essere attivata la “risintonizzazione automatica” dei canali. Si tratta di una funzione fondamentale per mantenere aggiornato il tuo apparecchio con tutte le novità del digitale terrestre.

Una volta fatto questo, o nel caso il tuo televisore o decoder non l’avesse come funzione, puoi forzare l’aggiornamento avviando una “ricerca automatica” dei canali. Una volta iniziato il processo attendi il completamento. Conferma la lista dei canali trovati e l’ordine automatico secondo la Numerazione LCN Nazionale. Esiste anche un trucco per vedere tutti i canali del digitale terrestre.