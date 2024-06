Digitale terrestre: il trucco per vedere tutti i canali senza problemi

La piattaforma digitale terrestre è in continuo divenire visto l’avvicinarsi dello switch off allo standard DVB-T2. Si tratta di un evento senza precedenti che avrà inizio in modo significativo ad agosto. Infatti, un elenco preciso di canali dovrà passare al nuovo standard entro il 1° settembre 2024. Una notizia che ha preoccupato tutti gli oltre 10 milioni di televisori non compatibili con la prossima tecnologia.

Detto questo, durante tutto il percorso di avvicendamento, stiamo assistendo a diversi aggiornamenti con protagonisti nuovi canali TV, nuove numerazioni LCN e passaggio alla qualità di trasmissione delle immagini in altissima definizione (HD). Per poter vedere tutti i canali TV disponibili, sia nazionali che regionali, esiste un trucco che in pochi conoscono e che può cambiare la qualità del tuo intrattenimento.

Si tratta della sintonizzazione manuale dei canali, disponibile in tutti i televisori e decoder di vecchia e nuova generazione. Grazie a questa modalità è quindi possibile inserire manualmente i dati del MUX Nazionale e/o Locale relativi al canale che vuoi sintonizzare con il tuo apparecchio. Questo metodo è utile se la ricerca automatica dei canali non raggiunge i risultati desiderati o non riesce a sintonizzare un canale specifico.

Digitale terrestre: come riuscire a vedere bene i canali TV

Precisiamo che la ricerca manuale dei canali non fa miracoli e non sempre è efficace come si spera. Nondimeno, può colmare le mancanze della ricerca automatica dei canali. In questi giorni diversi nuovi canali sono arrivati sulla piattaforma digitale terrestre. Forse non li hai ancora tra l’elenco di quelli disponibili sul tuo televisore. Esiste però un modo intelligente per vedere bene e ricevere tutti i canali TV disponibili nella tua zona.

Spesso vi abbiamo parlato della “Ricerca automatica dei canali” che permette, senza dover interagire con il proprio apparecchio, di aggiornare la lista dei canali in modo del tutto automatico. A volte però non funziona benissimo. Questo può dipendere da vari fattori, ma il più comune è il momento in cui si effettua la ricerca. Infatti, non dovrebbe mai essere avviata quando c’è maltempo. Cielo sereno, senza vento e senza nuvole facilitano una ricerca dei canali più precisa.