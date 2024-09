Digitale Terrestre: un altro canale ora viene trasmesso in HD

Sono passati solo alcuni giorni dal recente switch off allo standard DVB-T2 per alcuni canali del Mux Rai B. Nonostante ciò, ancora una novità ha raggiunto i televisori compatibili di tutti gli italiani. Stiamo parlando di un altro canale che sulla piattaforma digitale terrestre ora viene trasmesso in alta definizione (HD). Si tratta di un canale locale molto conosciuto nella Regione di Sardegna.

Fa parte del Mux Locale 1. Stiamo parlando di Catalan TV, che trovi digitando il numero 15 del tuo telecomando, secondo la numerazione LCN. Una novità interessante che rende l’idea di come, anche i canali che trasmettono localmente, si stiano attrezzando per proporre una trasmissione di maggiore qualità a livello di immagini.

Infatti, questo canale del digitale terrestre, ora trasmette con una risoluzione a 1080 x 960 pixel. Un notevole passo in avanti se pensiamo alla risoluzione della qualità SD. Ma come puoi beneficiare di questa interessante novità per vedere ancora meglio la programmazione del tuo canale TV locale preferito? Dai un’occhiata ad alcuni consigli.

Digitale Terrestre: come ricevere il nuovo canale in HD

Catalan TV è ora trasmesso in qualità HD sulla piattaforma digitale terrestre. Quindi migliore qualità delle immagini per tutti coloro che sono sintonizzati sul Mux Locale 1 di Sardegna. Per poter beneficiare di questa novità e ricevere il canale ora in HD è importante verificare una funzionalità sul tuo televisore o decoder.

Se il tuo apparecchio è di ultima generazione dovrai andare al menù del telecomando per vedere se hai attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali. Questa funzionalità interviene autonomamente rilevando eventuali modifiche per trasmetterle dal tuo dispositivo. A volte però questa procedura potrebbe tardare o non essere disponibile.

In caso tu abbia una certa fretta o il tuo televisore o decoder non sia provvisto della “Risintonizzazione Automatica” puoi sempre avviare una “Ricerca Automatica” dei canali. Così, in pochi minuti, ottieni la lista completa di tutti i canali del digitale terrestre, secondo Numerazione LCN Nazionale, e quindi tutte le novità in corso come il canale Catalan TV HD.