Digitale Terrestre, benvenuto DVB-T2: cosa fare per vedere i canali

Come da programma, oggi è attivo in Italia il nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre. Possiamo dire “finalmente”, visto che lo switch off era programmato, ma è sempre stato fatto slittare. Il problema era il numero di televisori non ancora compatibili alla nuova tecnologia.

Infatti, con oggi non tutti i canali sono stati migrati al DVB-T2, ma solo alcuni. I canali principali della Rai vengono tuttora trasmessi in simulcast anche nello standard DVB-T, compatibile con gli apparecchi più datati, acquistati prima del 22 dicembre 2018, data in cui tutti i televisori in commercio dovevano essere di ultima generazione.

Il nostro Paese – ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy – compierà un ulteriore significativo passo verso il futuro della comunicazione digitale e del sistema televisivo nazionale, avviando la transizione al nuovo digitale terrestre con standard di trasmissione Dvb-T2. Questa scelta strategica, in linea con il nuovo contratto di servizio Rai che abbiamo recentemente realizzato, non solo innalzerà la qualità delle trasmissioni, ma rappresenta anche un impegno concreto del governo per un Paese tecnologicamente avanzato e connesso. Più innovazione per il nostro sistema televisivo, più servizi per i nostri cittadini. Avanti su questa strada, verso l’Italia del futuro.

Digitale Terrestre: come vedere i canali in DVB-T2

Lo switch off in programma questa notte e ultimato alle prime ore del mattino, ha attivato il DVB-T2 per alcuni canali Rai del digitale terrestre che trasmetteranno unicamente con questo standard. Nello specifico si tratta di:

Rai Storia ;

; Rai Scuola ;

; Rai Radio 2 Visual.

Invece, restano in simulcast questi canali:

Rai 1 HD;

Rai 2 HD;

Rai 3 HD nazionale;

Rai 4HD;

Rai News 24 HD;

Rai Premium HD.

Per vedere tutti i canali in DVB-T2 sui televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre dovrai avviare una risintonizzazione dei canali. Puoi farlo attivando la ricerca automatica dei canali che trovi nel menù del tuo apparecchio, sia esso televisore o decoder. Una volta completata l’operazione avrai la tua lista aggiornata secondo la nuova Numerazione LCN Nazionale con i canali protagonisti dello switch off ben visibili.