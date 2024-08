Digitale Terrestre: quali televisori sono compatibili con il DVB-T2

La nuova tecnologia trasmissiva è arrivata sulla piattaforma digitale terrestre, ma quali televisori sono compatibili con il DVB-T2? Una domanda importante in quanto l’incompatibilità degli apparecchi compromette la visione di alcuni canali che ora vengono trasmessi unicamente con il nuovo standard.

Stiamo parlando dei canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Invece, come specificato dalla stessa emittente pubblica nazionale, “i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD vengono diffusi in alta definizione in DVB-T2, e in simulcast anche in DVB-T“.

Digitale Terrestre: scopri quali televisori sono pronti per il DVB-T2

Proprio questa notte è stato avviato il processo di switch off al DVB-T2 di alcuni canali Rai del digitale terrestre: scopri se il tuo televisore è compatibile. Ovviamente, per verificarlo basta andare su uno di questi canali che ora viene trasmesso solamente con il nuovo standard trasmissivo.

Se hai acquistato il tuo televisore dopo il 22 dicembre 2018 puoi stare tranquillo che è compatibile. Infatti, per legge tutti gli apparecchi a seguito di quella data in commercio dovevano essere di ultima generazione. Ma cosa puoi fare se ancora non hai adeguato il tuo dispositivo alla nuova tecnologia?

Dovrai acquistare un nuovo televisore o un decoder compatibile al digitale terrestre DVB-T2. Nel caso in cui il tuo TV è ancora in buone condizioni puoi dargli nuova vita con un buon decoder. Li trovi con una ventina di euro. Se hai già compiuto i 70 anni e hai un trattamento pensionistico uguale o inferiore ai 20mila euro allora puoi ricevere un decoder gratuito direttamente a casa tua.

Devi recarti all’ufficio postale più vicino a te oppure contattare il numero di telefono ufficiale per richiedere un decoder gratis a casa. Una volta forniti tutti i documenti, necessari per certificare la tua compatibilità con il bonus, riceverai a casa tua gratuitamente un decoder e sarai assistito telefonicamente durante l’installazione.