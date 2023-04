Digitale terrestre: Bonus TV disponibili e come richiederli

Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. La recente cancellazione degli ultimi canali con codifica Mpeg2 sta obbligando ormai tutti ad aggiornare i propri televisori non compatibili con i recenti standard trasmissivi, tra cui proprio la nuova e definitiva codifica Mpeg4.

Sono in tanti alla ricerca di decoder adatti a dare nuova vita al proprio apparecchio. Diversi si stanno chiedendo se attualmente sono disponibili dei Bonus TV e, nel caso, come richiederli. Purtroppo ad oggi il Governo non ha aggiunto ulteriori iniziative se non quella sopravvissuta lo scorso anno.

Stiamo parlando del Bonus Decoder a Casa. Un’agevolazione che prevede la consegna a domicilio di un decoder compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2 a tutti i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni. Attenzione però perché ci sono delle regole anche in merito al reddito.

Infatti, coloro che possono fare richiesta del Bonus Decoder a Casa per aggiornare il proprio televisore al nuovo digitale terrestre, devono avere un trattamento pensionistico non superiore ai 20 mila euro annui. Inoltre, devono anche essere titolari di un abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Precisiamo che per ottenere l’esenzione dal Canone Rai è necessario avere più di 75 anni e con reddito basso oppure non detenere alcun apparecchio atto alla ricezione dei canali e che pertanto renderebbe inutile l’utilizzo di un ricevitore.

Digitale terrestre: come funziona il Bonus Decoder a Casa

Vediamo ora come funziona il Bonus Decoder a Casa per ottenere gratis un ricevitore compatibile con il nuovo digitale terrestre. Sul sito “Nuova TV Digitale” viene spiegato il metodo per avviare la richiesta e le condizioni affinché questa venga accettata. Entro il 31 dicembre 2023 occorre effettuarne richiesta nelle seguenti modalità:

chiamando il numero 800 776 883 , disponibile da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 festivi esclusi, e selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV;

, disponibile da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 festivi esclusi, e selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV; recandosi di persona a uno degli uffici postali presenti in tutta Italia durante gli orari di apertura;

presenti in tutta Italia durante gli orari di apertura; cliccando sul link per la richiesta online disponibile 24/7.

