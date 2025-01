Sul digitale terrestre cambia il Mux CAIRO DUE

Le novità sulla piattaforma digitale terrestre non si sono fermate, nonostante questi primi giorni dell’anno siano stati particolarmente vivaci. Infatti, il 2025 si apre con una significativa modifica nel panorama radiotelevisivo italiano a livello nazionale. Il multiplex Cairo Due ha infatti riportato un importante cambiamento alla numerazione automatica dei canali (LCN).

Da ieri, 28 gennaio 2025, la posizione 999 della numerazione LCN nazionale non ospita più il duplicato dell’ammiraglia LA7 HD, ma trasmette invece una copia in alta definizione di LA7d, il secondo canale del gruppo Cairo. Un’importante novità per il Mux CAIRO DUE, che merita particolare attenzione collocandolo all’interno dei numerosi aggiornamenti avvenuti sulla piattaforma DTT.

Digitale Terrestre e Mux CAIRO DUE: i dettagli della modifica

Il cambiamento ha comportato la sostituzione dell’identificativo “LA7 TEST” con “LA7d TEST“, sulla LCN 999 del digitale terrestre. È importante sottolineare che questa modifica riguarda esclusivamente la posizione 999 del telecomando, mentre le altre numerazioni, abitualmente utilizzate da LA7 e LA7d rimangono invariate.

Questa modifica rientra nella nuova lista canali del digitale terrestre, di cui vi abbiamo ampiamente parlato ieri e che abbiamo elencato al completo con tutti i suoi ultimi aggiornamenti, incluso quest’ultimo.

Impatto sugli spettatori

Per gli utenti del digitale terrestre, questo cambiamento potrebbe richiedere un aggiornamento delle proprie abitudini di visione. Vediamo insieme un riepilogo delle numerazioni LCN attualmente utilizzate dai canali del gruppo Cairo:

LA7 HD : 7, 107, 507, 997;

: 7, 107, 507, 997; LA7d: 29, 229, 529, 999 (nuova).

Inoltre, sarà necessario che gli utenti avviino una risintonizzazione automatica dei canali per poter attivare questo aggiornamento sui propri dispositivi. Questa funzionalità è disponibile nel menù del telecomando, all’interno della sezione dedicata alla ricerca dei canali.

Implicazioni tecniche e prospettive future nel digitale terrestre

Questa modifica si inserisce in un contesto più ampio delle trasmissioni del gruppo Cairo sul digitale terrestre. LA7 utilizza il multiplex Cairo Due per le sue trasmissioni, offrendo sia il canale principale che LA7d. Entrambi questi canali sono disponibili in alta definizione, confermando l’impegno del gruppo verso una qualità di trasmissione superiore.

Questo aggiornamento della LCN 999 potrebbe essere interpretato come un tentativo di Cairo Communication di rafforzare la presenza di LA7d nel panorama televisivo italiano. Inoltre, è importante ricordare che i programmi televisivi prodotti e trasmessi da LA7 sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma web dedicata, sia live che on demand con RivediLA7, ampliando così la possibilità di fruizione per gli spettatori.