Digitale Terrestre: come ricevere tutti gli aggiornamenti del mese

Il mese di novembre è stato protagonista di molti aggiornamenti e altrettante novità approdate sulla piattaforma digitale terrestre. Un terreno molto fertile che sta offrendo un intrattenimento sempre più completo e variegato, per tutti i gusti e le età.

Ad esempio, solo qualche giorno fa, sul digitale terrestre è arrivato Urania TV. Questo canale, unico nel suo genere, è interamente dedicato a istituzioni e imprese. Inoltre, grazie alla tecnologia ibrida HbbTV, questo canale offre tantissimi contenuti extra se televisore e decoder sono connessi a internet.

Come puoi ottenere tutti gli aggiornamenti arrivate questo mese? Prima di tutto devi avere un apparecchio compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione. Da un parte la compatibilità allo standard DVB-T2 HEVC Main 10. Dall’altra un televisore o decoder che si connetta a internet tramite rete WiFi per accedere ai canali con tecnologia HbbTV disponibile.

Digitale Terrestre: ottieni tutti gli aggiornamenti in un attimo

Televisore e decoder sono dispositivi molto più versatili di quanto molti pensino. Sapere questo garantisce una fruizione dei contenuti della piattaforma digitale terrestre sempre aggiornati a tutte le ultime novità approdate. Come fare per ottenere tutti gli aggiornamenti arrivati in questo mese? Una volta appurato di avere un apparecchio di ultima generazione ci sono due cose da fare: