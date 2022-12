Digitale Terrestre: tutto quello che devi avere prima del DVB-T2

Il DVB-T2 è alle porte. I primi giorni di gennaio 2023 avverrà l’ormai tanto annunciato switch off alla nuova piattaforma digitale terrestre. Prima però, tra pochissimi giorni, più precisamente il 20 dicembre 2022, i broadcaster spegneranno gli ultimi canali rimasti in qualità SD – Mpeg2.

Perciò è di fondamentale importanza che tu possa adeguarti per tempo se non vuoi rimanere senza televisione dal 21 dicembre in poi. In questo articolo si spiegheremo quello che devi avere prima che arrivi questo momento per poter continuare a ricevere la programmazione televisiva a casa tua.

La prima cosa da fare, se il tuo televisore è ancora in buono stato, è quella di acquistare un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre e la codifica Mpeg4. Ce ne sono davvero tanti, avresti l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, per facilitarti, ti consigliamo il Decoder Invisibile Digiquest a soli 22,99 euro, invece di 31,99 euro.

Con questo prodotto hai due vantaggi. Innanzitutto è piccolo e quindi facilmente collocabile vicino al tuo televisore. Le sue dimensioni e gli attacchi di cui dispone ti permettono di installarlo direttamente dietro la TV diventando così invisibile. Poi è universale perché dotato di un attacco SCART e di una porta HDMI. Se vuoi puoi dare anche un’occhiata a questi 5 decoder digitale terrestre economici.

Digitale terrestre: tutte le soluzioni per aggiornarti al DVB-T2

La seconda cosa che potresti fare, invece di scegliere un decoder, è cambiare proprio il tuo televisore. In questo caso la spesa sarà decisamente più importante. Però avrai la possibilità di goderti i contenuti della piattaforma digitale terrestre alla migliore qualità audio e video possibile. Inoltre, acquistando una smart TV potrai anche goderti le tue piattaforme streaming preferite.

Sempre su Amazon ce n’è una in offerta che ti farà girare la testa. Acquista Metz Smart TV 43″ a soli 259,99 euro, invece di 329,99 euro. Si tratta di un’occasione formidabile. Pensa, questa azienda produttrice tedesca da anni offre prodotti premium a prezzi imbattibili. Devi solo collegarla all’antenna e al WiFi di casa e il gioco è fatto.

Il suo display LED da 43 pollici è compatibile anche alla tecnologia 4K. E con Android TV hai tutto l’intrattenimento che vuoi. Se invece preferisci uno schermo più grande, sempre su Amazon, trovi in offerta anche la versione da 55 pollici a soli 349,99 euro, invece di 399,99 euro. Potrai pagarle a rate tasso zero con Cofidis al check out.

Invece, se hai in casa più apparecchi TV devi assolutamente acquistare l’Amplificatore DVB-T2 Aplic. Con soli 23 euro aumenterai il segnale in arrivo dall’unico cavo dell’antenna per portarlo in modo uniforme e indipendente fino a un massimo di 2 televisori o decoder contemporaneamente. L’installazione è facile e veloce.

Infine, se viaggi spesso e non vuoi perderti nemmeno uno dei tuoi programmi preferiti in campeggio, camper, roulotte o casa vacanza, questo oggetto intelligente non deve mai mancare. Acquista l’Antenna Amplificata DVB-T2 Boyoye a soli 25,99 euro, invece di 39,90 euro. Installarla è molto facile e grazie al lungo cavo puoi posizionarla ovunque all’interno del tuo spazio.

