Digitale terrestre: crolla di nuovo il prezzo per il Decoder Nokia

Accogli il nuovo digitale terrestre con un acquisto intelligente. Scegli il Decoder Nokia Terrestrial Receiver oggi in super sconto a soli 24 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un ulteriore ribasso per il suo prezzo. Un’occasione unica e conveniente per decidere di aggiornare il proprio televisore al prossimo standard DVB-T2 – HEVC Main 10.

Il suo arrivo è previsto per gennaio 2023, quando la piattaforma digitale terrestre sarà aggiornata con lo switch off definitivo. Collega il tuo nuovo decoder al tuo vecchio televisore. Accendilo e avvia la ricerca automatica dei canali. In pochi minuti avrai la lista disponibile organizzata secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: il Decoder Nokia a buon prezzo è un’ottima scelta

A questo prezzo il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 è un ottimo best buy. Si tratta di uno dei migliori decoder su piazza. Dotato delle più elevate tecnologie di ricezione, la sua scocca è stata realizzata in elegante ABS con una tecnica tale che permette un’ottima dissipazione del calore per evitare che le componentistiche interne si surriscaldino.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Metti nel carrello il Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 24 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.