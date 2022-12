Digitale terrestre: arriva il decoder con Alexa integrata (35€)

Pronto per il nuovo digitale terrestre? Resterai stupito nel sapere che è arrivato un decoder speciale. Non solo trasforma il tuo vecchio televisore in un dispositivo compatibile al nuovo digitale terrestre, ma ha anche Alexa integrata. Sì, hai capito bene. Potrai gestire la tua TV con i comandi vocali grazie a questo apparecchio di ultimissima generazione.

Acquistalo in offerta su Amazon a soli 35 euro, invece di 49.90 euro. Potrai dimenticarti di dover cercare il telecomando. Ora farai tutto con la tua voce. Sintonizzati su un canale, alza o abbassa il volume, guarda la guida TV con estrema praticità. Sarai davvero soddisfatto da questo decoder di ultimissima generazione che rende tutto più smart.

Digitale terrestre: il Decoder Digiquest ha Alexa integrata

Scegli la migliore tecnologia disponibile sul mercato. Perché non trasformi il digitale terrestre in qualcosa di comodo ed efficiente? Grazie al Decoder Digiquest Voice non solo ti adegui al DVB-T2, ma fai entrare nel tuo televisore Alexa. Dovrai solo abbinarlo a uno degli altoparlanti intelligenti di Amazon, come ad esempio Echo Dot 3. Se già ce l’hai il gioco è fatto, gestirai tutto con i comandi vocali.

Fai attenzione però. Per ottenere questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.